El impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral:

La inteligencia artificial redefine el mercado laboral al automatizar tareas repetitivas y potenciar funciones que requieren creatividad y análisis. Foto: Freepik.

El avance de la inteligencia artificial (IA) está transformando el mercado laboral a nivel global, generando tanto incertidumbre como nuevas oportunidades. Aunque en algunos sectores crece el temor a la automatización, distintos estudios advierten que el impacto no es uniforme: mientras ciertos empleos están en riesgo, otros podrían fortalecerse gracias a la tecnología.

Un reciente informe del banco de inversión Goldman Sachs señala que la IA no solo reemplaza tareas, sino que también puede complementar el trabajo humano y, en algunos casos, impulsar la creación de empleo.

Trabajar cuatro días a la semana reduce el estrés y mantiene los niveles de productividad . Unsplash

El impacto de la IA en el empleo: menos puestos en algunos sectores, más en otros

El análisis combina distintos indicadores para medir el efecto real de la IA en el mercado laboral. Por un lado, evalúa el riesgo de sustitución de tareas, y por otro, considera el potencial de complementariedad, es decir, en qué medida la tecnología puede asistir a los trabajadores sin reemplazarlos por completo.

Según los datos relevados, la IA habría reducido el crecimiento mensual del empleo en Estados Unidos en unos 16.000 puestos durante el último año, con un leve aumento de la tasa de desempleo. Sin embargo, el estudio aclara que este impacto podría estar parcialmente compensado por la creación de nuevos trabajos vinculados al desarrollo tecnológico, como la construcción de centros de datos y el aumento de la productividad.

En paralelo, los empleos con mayor potencial de integración con IA registraron un crecimiento de aproximadamente 9.000 puestos mensuales, junto con una leve caída del desempleo. El informe también advierte que los efectos negativos tienden a concentrarse en trabajadores jóvenes o con menor experiencia.

El impacto de la inteligencia artificial no es uniforme: mientras reduce ciertos puestos, también impulsa nuevas oportunidades laborales en sectores tecnológicos y estratégicos. Foto: Grok AI.

¿Qué trabajos están en riesgo y cuáles pueden beneficiarse con la IA?

Entre los empleos más expuestos a la automatización aparecen aquellos con tareas repetitivas o altamente estructuradas. En este grupo se encuentran:

Operadores telefónicos.

Empleados del sector seguros.

Cobradores de deudas.

Personal de facturación.

Teleoperadores de marketing.

Liquidadores de sueldos.

Asistentes legales.

Empleados de compras.

Correctores de textos.

Procesadores de documentos.

Algunos empleos administrativos y operativos aparecen entre los más expuestos al reemplazo por sistemas automatizados.

En contraste, hay profesiones que, aunque también están expuestas a la IA, presentan un alto nivel de complementariedad. Es decir, la tecnología puede optimizar ciertas tareas, pero sigue siendo necesaria la intervención humana para funciones clave.

Un ejemplo claro es la diferencia entre los representantes de atención al cliente y los diseñadores de interiores. Ambos pueden utilizar herramientas de IA, pero el diseño requiere creatividad, juicio profesional y presencia física, factores que limitan la automatización total.

En este sentido, los puestos con mayor potencial de crecimiento incluyen:

Trabajadores de la educación.

Jueces.

Gerentes de construcción.

Ejecutivos.

Médicos y cirujanos.

Supervisores.

Abogados.

Especialistas en operaciones aeroportuarias.

Gerentes industriales.

Expertos en ingeniería.

Profesiones vinculadas a la educación, la salud y la gestión muestran mayor capacidad de adaptación y crecimiento junto a la IA. Foto: Pexels.

El informe, que también toma en cuenta métricas desarrolladas por el Fondo Monetario Internacional, concluye que la IA no implica necesariamente una destrucción masiva de empleo, sino una transformación profunda del mercado laboral, donde la adaptación y la capacitación serán claves para el futuro.