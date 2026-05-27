El tesoro contra las arañas que seguro tenés en tu casa:

Hojas de menta, menta. Foto: Freepik.

A la hora de elegir plantas para el hogar, no solamente es necesario tener en cuenta su aspecto, sino que también sus propiedades harán la diferencia. Por este motivo, una de las más elegidas es la menta, ya que no solo es muy popular por su intenso perfume, sino también por sus propiedades culinarias, de medicina natural y repelente de insectos.

Gracias a su aroma penetrante y refrescante, esta planta ayuda a mantener lejos a las arañas de los distintos ambientes del hogar sin necesidad de recurrir a productos químicos. Además, es fácil de conseguir y muy simple de utilizar en espacios interiores y exteriores.

La menta repele insectos

Más allá de su capacidad para ahuyentar arañas, la menta también cuenta con propiedades digestivas, antiinflamatorias y descongestionantes, lo que la convierte en una de las hierbas más versátiles para tener en casa.

Cómo usar la menta para alejar a las arañas de tu casa: los 3 métodos más efectivos

Gracias a todas sus propiedades repelentes y aromáticas, la menta puede utilizarse de diferentes maneras para evitar la presencia de arañas en el hogar.

Colocar plantas de menta en distintos ambientes

Una de las formas más sencillas consiste en tener macetas de menta cerca de puertas, ventanas, balcones o rincones donde suelen aparecer arañas. Además de perfumar el ambiente, ayuda a mantener alejados a estos visitantes no deseados.

2. Preparar un spray casero

También se puede elaborar una mezcla con agua y hojas de menta o aceite esencial. Luego, se recomienda rociar marcos de ventanas, esquinas y zonas oscuras de la casa para reforzar el efecto repelente.

Preparado de menta para repeler arañas Foto: Gemini IA

3. Utilizar hojas secas

Otra alternativa práctica es colocar hojas secas de menta en bolsitas de tela dentro de placares, cajones o debajo de los muebles. De esta manera, el aroma permanece durante más tiempo en espacios cerrados.

El poder de la menta: cómo logra ahuyentar a las arañas

La menta pertenece a la familia Lamiaceae y se caracteriza por sus hojas verdes y su aroma intenso, fácilmente reconocible. Ese perfume se debe principalmente al mentol, un compuesto natural que genera una sensación refrescante y que resulta molesto para distintos insectos y arañas. Por este motivo, muchos utilizan esta planta como una alternativa ecológica para proteger el hogar contra las plagas y para perfumar la casa de forma natural.

Aunque suele confundirse con la hierbabuena, ambas plantas presentan diferencias. La menta tiene un sabor más suave y dulce, mientras que la hierbabuena posee un aroma más intenso y un gusto ligeramente picante.

Planta, menta, hogar. Foto Unsplash.

Otros beneficios: para qué sirve la planta de menta

Las propiedades de la menta van mucho más allá de su función como repelente natural. Desde hace años, esta planta es utilizada en la medicina natural gracias a sus efectos descongestionantes, estimulantes y antisépticos.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Ayuda a aliviar trastornos digestivos y la hinchazón abdominal.

Favorece la digestión y puede colaborar contra el estreñimiento.

Tiene propiedades expectorantes y descongestionantes útiles para resfriados y gripe.

Contribuye a aliviar la irritación de garganta y la tos.

Puede utilizarse de forma tópica para molestias musculares y picaduras.

Ayuda a combatir el mal aliento gracias a sus propiedades antibacterianas.

Favorece la salud cardiovascular y la circulación sanguínea.

Posee vitaminas A, B, C y D, además de minerales como calcio, magnesio, potasio y cobre.

La menta también contiene fibra y compuestos con propiedades antiinflamatorias y analgésicas, por lo que suele incorporarse en infusiones, aceites y distintos remedios caseros.