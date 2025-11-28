Poner una hoja de menta en las macetas: el truco desconocido de la jardinería que brinda grandes beneficios

Aprovechar todas las propiedades de la menta pueden ser extremadamente beneficiosas para el resto de las plantas. Cuáles son sus beneficios.

Hojas de menta, menta. Foto: Freepik.

En el mundo de la jardinería, hay algunos tips que, si bien antes eran exclusivos de los amantes de la botánica, con el tiempo se fueron expandiendo y hoy en día ya son parte de la cultura popular. Este es el caso de la colocación de las hojas de menta en las macetas, ya que traen grandes beneficios a la hora de tener un jardín saludable y perfumado.

De hecho, este método actúa como una forma natural para mantener alejados a varios insectos que suelen atacar plantas de interior y exterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos datos, ya que es la mejor forma de aprovechar todos sus beneficios al máximo.

Hojas de menta.

Al colocar sus hojas en la superficie de la tierra, se pueden obtener beneficios como:

Ahuyentar hormigas, pulgones y otros insectos que afectan raíces y hojas.

Perfumar el ambiente y evitar olores desagradables que pueden aparecer cuando el sustrato permanece húmedo.

Favorecer un microclima más fresco y húmedo en la maceta, lo que ayuda al bienestar general de algunas plantas.

Cómo aplicar este truco en casa

Elegí hojas frescas o secas : las frescas pueden picarse ligeramente para liberar más aroma y aceites naturales.

Colocalas en la superficie de la tierra : No hace falta cubrir toda la maceta, basta con distribuir algunas hojas alrededor del tallo.

Renovalas cada pocos días: si las hojas se secan o pierden aroma, reemplazalas para mantener su efectividad.

Cómo cuidar las plantas. Foto: Freepik.

Podés combinar la menta con otras hierbas aromáticas como albahaca o romero para potenciar el efecto repelente.

Además de actuar como un repelente natural, la menta también mejora la estética y el aroma de los jardines interiores, aportando frescura y convirtiendo las macetas en un punto decorativo más atractivo.

Aunque es un hack de jardinería muy eficiente, para disfrutar de sus beneficios sin perjudicar la salud de las plantas, es fundamental tomar algunas precauciones: evitar colocar demasiadas hojas, ya que el exceso de humedad puede generar moho; no descuidar los cuidados básicos de riego y mantenimiento; y complementar este truco con otros métodos de control cuando se trate de plagas más persistentes.