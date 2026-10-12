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Cómo se llama la planta del café, de dónde viene y cuáles son los tipos más populares en 2026

El cafeto produce frutos que contienen las semillas utilizadas para preparar esta bebida. Su origen se remonta a África y su cultivo se extendió por el mundo.

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Taza de café primer plano cafetos de fondo.
Se estima que el café robusta representa aproximadamente el 40% de la producción mundial. Foto: Google Gemini.
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El café se obtiene de las semillas de una planta conocida como cafeto, perteneciente al género Coffea y a la familia de las rubiáceas. Este arbusto o pequeño árbol, cultivado principalmente en regiones tropicales, produce frutos que contienen las semillas utilizadas para elaborar una de las bebidas más populares del mundo. Su origen se encuentra en África, aunque actualmente se cultiva en numerosos países de América y Asia.

Cómo se llama la planta del café y cuáles son sus partes

La planta del café se llama cafeto y puede crecer como arbusto o pequeño árbol. Según el Real Jardín Botánico de Kew, la especie Coffea arabica alcanza entre dos y ocho metros de altura, aunque en las plantaciones suele mantenerse más baja mediante podas para facilitar la cosecha.

Planta café selva
La planta del café se llama cafeto y puede crecer como arbusto o pequeño árbol. Foto: Google Gemini.

Sus principales partes son:

  • Raíces: absorben agua y nutrientes del suelo.
  • Tronco y ramas: sostienen las hojas, flores y frutos.
  • Hojas: son perennes, generalmente verdes y brillantes, y realizan la fotosíntesis.
  • Flores: suelen ser blancas y aromáticas, y dan origen a los frutos.
  • Frutos: conocidos como cerezas de café, generalmente adquieren tonalidades rojas o amarillas al madurar.
  • Semillas: normalmente hay dos dentro de cada fruto y se utilizan para producir café.

Una característica poco conocida es que los granos de café son, botánicamente, semillas. Antes del tostado tienen tonalidades verdosas o pálidas y adquieren su característico color marrón durante ese proceso.

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Dónde se originó el café y quién lo descubrió

El café arábica tiene su origen natural en África oriental, especialmente en Etiopía, aunque su distribución nativa también comprende zonas de Sudán del Sur y Kenia, según los registros botánicos de Kew.

La Organización Internacional del Café señala que el cultivo del café ya estaba establecido en Yemen durante el siglo XV. Desde la península arábiga, su consumo se extendió hacia otras regiones y posteriormente llegó a Europa y América.

Taza de café en un bar.
Existen numerosas especies del género Coffea, pero arábica y robusta concentran la mayor parte de la producción mundial. Foto: Google Gemini.

No existe una persona reconocida históricamente como inventora del café. Una leyenda popular atribuye su descubrimiento a Kaldi, un pastor etíope que habría observado un comportamiento inusualmente activo en sus cabras después de que comieran frutos del cafeto. Sin embargo, este relato no cuenta con pruebas históricas que permitan confirmar su autenticidad.

Qué tipos de café existen y cuáles son sus diferencias

Existen numerosas especies del género Coffea, pero arábica y robusta concentran la mayor parte de la producción mundial. Según World Coffee Research, presentan las siguientes características:

  • Arábica (Coffea arabica): generalmente ofrece aromas más complejos, sabores suaves y menor concentración de cafeína.
  • Robusta (Coffea canephora): suele presentar mayor amargor, sabores más intensos y un contenido de cafeína superior al del arábica.

Se estima que el robusta representa aproximadamente el 40% de la producción mundial, frente al 25% que registraba a comienzos de la década de 1990.

Dentro de estas especies existen diferentes variedades, como Típica y Borbón en el caso del arábica. Sus características genéticas, las condiciones de cultivo, el procesamiento y el tostado influyen en el aroma y el sabor de cada taza.

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