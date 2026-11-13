En una icónica esquina de Colegiales: el café de playa con una estética colorida y espíritu costero ideal para relajarse con algo dulce

Hijos del Mar se encuentra en la esquina de Zapiola y Teodoro García, en Colegiales. Foto: Rocío Sirimarco

Si querés ir a la playa pero no podés trasladarte hacia la Costa Argentina, existe un pequeño café con estética playera ubicado en el barrio porteño de Colegiales que te hará sentir que efectivamente viajaste hacia allí. Se llama Hijos del Mar y está ubicado en la esquina de Zapiola y Teodoro García, a solo una cuadra de Federico Lacroze.

Creado por David Pizarro, el café nació en San Bernardo. El objetivo era transmitir ese espíritu relajado y una identidad típicamente de ciudad costera en Capital Federal. Y el resultado no podría ser mejor.

Ni bien uno ingresa a Hijos del Mar viaja geográficamente: los colores entre naranjas y verdosos lo permiten; la música de fondo entre rock nacional e indie internacional evitan pensar que estamos en un día de semana cualquiera con la rutina laboral y vertiginosa de siempre.

El café nació originalmente en la ciudad de San Bernardo en la Costa Argentina. Foto: @playacafe.ok

Al entrar al café Hijos del Mar, el tiempo se detiene y nos permite disfrutar de un café de especialidad servido a la temperatura justa: ni demasiado frío ni excesivamente caliente, un detalle que no todos los cafés consiguen y que, por cierto, marca la diferencia.

Un café ideal para leer y disfrutar del momento en Colegiales

Para los matutinos, Hijos del Mar es especialmente recomendable y más aún si son ávidos lectores. El ambiente que propone el lugar es perfecto no solo para beber una infusión también para leer, pensar y disfrutar sin prisa del momento.

Es que uno de los grandes aciertos de este café -a nivel estético- es que ha logrado con ingenio la impronta costera. La ambientación acompaña esa idea no solo con los colores, también con un mobiliario súper cómodo y funcional. A pesar de estar en pleno invierno, uno podría trasladarse a los mejores días de verano en cuestión de segundos.

El lugar ofrece un espíritu playero y mucha tranquilidad para leer o trabajar. Foto: @playacafe.ok

De hecho, cuenta con un importante espacio con mesas y sillas en el exterior ideal para aquellos que prefieren disfrutar del sol en aquellas mañanas o tardes despejadas. Esta tranquilidad también es perfecta para los que quieran visitar el café y ponerse a trabajar en calma y con buena conexión a Internet.

El menú: qué ofrece el café Hijos del Mar

El café ofrece opciones para todos los gustos aunque se especializa en desayunos y brunches. Entre los combos recomendados para quienes buscan un plato nutritivo está el Avocado Toast, que incluye un café y un vaso de jugo de naranja. También ofrece combos similares con budines, tostadas de campo, medialunas de jamón y queso, y tostados. Al mes de noviembre de 2026, los combos rondan entre los 15.800 pesos y los 22.000 pesos.

El café tiene un menú súper variado especializado en desayunos y brunch. Foto: @playacafe.ok

Otro detalle a destacar es que Hijos del Mar posee opciones de pastelería vegana como:

Brownies de chocolate

Budín de banana y maní

Budín de chocolate y café

Galleta de chocolate

Galleta de vainilla

Aquellos que prefieran los platos salados, el café también tiene chipa común, chipa de roquefort, huevos revueltos con palta, panceta y tomates cherry y una opción especial de Keto que incluye pollo, jamón y huevos con queso.