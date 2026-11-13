comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En una icónica esquina de Colegiales: el café de playa con una estética colorida y espíritu costero ideal para relajarse con algo dulce

Hijos del Mar nació originalmente en San Bernardo. El local en CABA se encuentra en la calle Zapiola al 799 esquina Teodoro García. Abre sus puertas todos los días de 8 a 20.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Playa Café en Colegiales: cómo es el bar con estética de playa
Hijos del Mar se encuentra en la esquina de Zapiola y Teodoro García, en Colegiales. Foto: Rocío Sirimarco
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si querés ir a la playa pero no podés trasladarte hacia la Costa Argentina, existe un pequeño café con estética playera ubicado en el barrio porteño de Colegiales que te hará sentir que efectivamente viajaste hacia allí. Se llama Hijos del Mar y está ubicado en la esquina de Zapiola y Teodoro García, a solo una cuadra de Federico Lacroze.

Creado por David Pizarro, el café nació en San Bernardo. El objetivo era transmitir ese espíritu relajado y una identidad típicamente de ciudad costera en Capital Federal. Y el resultado no podría ser mejor.

Ni bien uno ingresa a Hijos del Mar viaja geográficamente: los colores entre naranjas y verdosos lo permiten; la música de fondo entre rock nacional e indie internacional evitan pensar que estamos en un día de semana cualquiera con la rutina laboral y vertiginosa de siempre.

Cómo es Hijos del Mar, el café playero de Colegiales
El café nació originalmente en la ciudad de San Bernardo en la Costa Argentina. Foto: @playacafe.ok

Al entrar al café Hijos del Mar, el tiempo se detiene y nos permite disfrutar de un café de especialidad servido a la temperatura justa: ni demasiado frío ni excesivamente caliente, un detalle que no todos los cafés consiguen y que, por cierto, marca la diferencia.

Contenido Recomendado

Abrió en 1956 como un almacén con solo 7 empleados:70 años después, es un histórico bodegón de Buenos Aires con 3 pisos, más de 500 lugares y platos españoles

El Español, bodegón

Segundo fin de semana largo de noviembre:el festival italiano con entrada gratis y variedades de pizza, pastas, tiramisú y cannolis sicilianos

Segundo fin de semana largo de noviembre: el festival italiano con entrada gratis y variedades de pizza, pastas, tiramisú y cannolis sicilianos

Un café ideal para leer y disfrutar del momento en Colegiales

Para los matutinos, Hijos del Mar es especialmente recomendable y más aún si son ávidos lectores. El ambiente que propone el lugar es perfecto no solo para beber una infusión también para leer, pensar y disfrutar sin prisa del momento.

Es que uno de los grandes aciertos de este café -a nivel estético- es que ha logrado con ingenio la impronta costera. La ambientación acompaña esa idea no solo con los colores, también con un mobiliario súper cómodo y funcional. A pesar de estar en pleno invierno, uno podría trasladarse a los mejores días de verano en cuestión de segundos.

Cómo es Hijos del Mar, el café playero de Colegiales
El lugar ofrece un espíritu playero y mucha tranquilidad para leer o trabajar. Foto: @playacafe.ok

De hecho, cuenta con un importante espacio con mesas y sillas en el exterior ideal para aquellos que prefieren disfrutar del sol en aquellas mañanas o tardes despejadas. Esta tranquilidad también es perfecta para los que quieran visitar el café y ponerse a trabajar en calma y con buena conexión a Internet.

El menú: qué ofrece el café Hijos del Mar

El café ofrece opciones para todos los gustos aunque se especializa en desayunos y brunches. Entre los combos recomendados para quienes buscan un plato nutritivo está el Avocado Toast, que incluye un café y un vaso de jugo de naranja. También ofrece combos similares con budines, tostadas de campo, medialunas de jamón y queso, y tostados. Al mes de noviembre de 2026, los combos rondan entre los 15.800 pesos y los 22.000 pesos.

Cómo es Hijos del Mar, el café playero de Colegiales
El café tiene un menú súper variado especializado en desayunos y brunch. Foto: @playacafe.ok

Otro detalle a destacar es que Hijos del Mar posee opciones de pastelería vegana como:

  • Brownies de chocolate
  • Budín de banana y maní
  • Budín de chocolate y café
  • Galleta de chocolate
  • Galleta de vainilla

Aquellos que prefieran los platos salados, el café también tiene chipa común, chipa de roquefort, huevos revueltos con palta, panceta y tomates cherry y una opción especial de Keto que incluye pollo, jamón y huevos con queso.

GastronomíaColegialesCafé
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en historias de crímenes, temáticas de Sociedad y Cultura. Se recibió de Licenciada en Comunicación Audiovisual y de locutora y estudió dos años de Sociología en la UBA. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Un belga compró un molino abandonado en 1928 y lo convirtió en una fábrica textil con 1.800 obreros:casi 100 años después, funciona como parque industrial con 25 empresas

    Un belga compró un molino abandonado en 1928 y lo convirtió en una fábrica textil con 1.800 obreros: casi 100 años después, funciona como parque industrial con 25 empresas

  2. Abrió en 1956 como un almacén con solo 7 empleados:70 años después, es un histórico bodegón de Buenos Aires con 3 pisos, más de 500 lugares y platos españoles

    Abrió en 1956 como un almacén con solo 7 empleados: 70 años después, es un histórico bodegón de Buenos Aires con 3 pisos, más de 500 lugares y platos españoles

  3. Tiene más de 28.000 habitantes y celebra la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia:la localidad que prepara 3 días de shows gratis, desfiles, pesca y gastronomía

    Tiene más de 28.000 habitantes y celebra la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia: la localidad que prepara 3 días de shows gratis, desfiles, pesca y gastronomía

  4. Comenzó a hacerse conocido en 1977 y es un paradisíaco pueblo de montaña sustentable:Villa Lago Meliquina, el refugio patagónico perfecto para desconectarse

    Comenzó a hacerse conocido en 1977 y es un paradisíaco pueblo de montaña sustentable: Villa Lago Meliquina, el refugio patagónico perfecto para desconectarse

  5. Empezó en 1939 con gauchos y estancieros:87 años después, encabeza 8 fiestas bonaerenses con fiambres, cordero y desfiles

    Empezó en 1939 con gauchos y estancieros: 87 años después, encabeza 8 fiestas bonaerenses con fiambres, cordero y desfiles
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El cruce entre Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo en la previa del discurso del Papa León XIV:gritos y amenazas en la UCA

Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo.

La Armada Argentina prepara el retiro definitivo de los Super Étendard:qué pasará con los aviones de Malvinas

Presupuesto 2027:el Gobierno fijó fecha en Diputados y negocia cambios clave para conseguir los votos

San Isidro revocó la concesión del Golf de Boulogne tras 12 años sin pagar:la deuda llega a casi $400 millones

Economía

Tras el dato de inflación de octubre, las bandas cambiarias se ajustarán un 2,2%:el techo superará los $2000 a fin de año

Luis Caputo y Santiago Bausili.

Hernán Guevara, experto en reclutamiento de personal, explica que es el “Job Hugging” y por qué es una tendencia que sigue creciendo en la Argentina

ANSES:quiénes cobran este viernes 13 de noviembre con aumento del 1,93% y bono de $70.000, según la terminación del DNI

Canasta Básica:una familia tipo necesitó casi $1.700.000 para no ser pobre en octubre

Internacionales

Escándalo en Nvidia:Estados Unidos aún no sabe si la amante del ex CEO era una espía china y la empresa perdió US$450.000 millones en valor bursátil

Jensen Huang

En el inicio de la campaña electoral en España, Pedro Sánchez apuntó contra Javier Milei:“¿Ha sido alternativa o involución?"

El escándalo de las espías chinas que salpica al CEO de NVIDIA:seducción, poder y billones de dólares

Trump rompió el silencio sobre el escándalo sexual y las sospechas de espionaje que provocaron la salida del CEO de Nvidia:“Está pasando por un infierno”