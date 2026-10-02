Los bares notables con el mejor café de Buenos Aires: cinco joyas históricas para viajar en el tiempo

Bar Británico Foto: Instagram @recorre.ba

Tomar un café en Buenos Aires puede ser mucho más que una pausa. En algunos rincones de la Ciudad, atravesar una puerta significa retroceder varias décadas y descubrir historias protagonizadas por escritores, músicos, políticos y vecinos.

Los Bares Notables de Buenos Aires son establecimientos reconocidos por su antigüedad, arquitectura y valor cultural. Aunque las cafeterías de especialidad ganaron terreno, estos salones mantienen un atractivo imposible de reproducir: la posibilidad de beber un pocillo rodeado de patrimonio vivo.

Café Tortoni: el gran clásico porteño

Ubicado en Avenida de Mayo 825, el Café Tortoni fue fundado en 1858 y es uno de los establecimientos históricos más famosos del país.

Café Tortoni. Foto: Facebook / Gran Café Tortoni.

Por sus mesas pasaron personalidades como Jorge Luis Borges, Federico García Lorca, Luigi Pirandello y Carlos Gardel. Una conocida historia sostiene que el Zorzal Criollo tenía una mesa alejada de las miradas para encontrarse con amigos con mayor tranquilidad.

Sus vitrales, columnas, fotografías y lámparas antiguas reconstruyen la atmósfera de las grandes tertulias. Entre los clásicos aparecen el café con leche con medialunas, el chocolate con churros y el submarino.

Las Violetas: una confitería de estilo europeo

En la esquina de Rivadavia y Medrano, en Almagro, se levanta una de las confiterías más elegantes de la Ciudad. Las Violetas fue inaugurada en 1884 y rápidamente se convirtió en un punto de reunión para los vecinos.

Las Violetas, confitería. Foto: Instagram @lasvioletasconfiteriaok

Sus vitrales franceses, mármoles italianos y arañas de época hacen que el salón sea una verdadera postal porteña. El café puede acompañarse con medialunas, masas finas, sándwiches de miga y tortas.

Su propuesta más famosa es la abundante merienda para compartir, que conserva el espíritu de las antiguas confiterías de Buenos Aires.

El Federal: historia viva en San Telmo

Ubicado en Carlos Calvo y Perú, El Federal funciona desde 1864 y es uno de los bares más antiguos de San Telmo.

El Federal data de 1864 Foto: Instagram @recorre.ba

Su barra de madera, el reloj, las botellas y las publicidades antiguas crean una ambientación que parece detenida en el tiempo. Allí, el café convive con el vermut, las picadas y los platos tradicionales.

Por su ubicación, es una parada ideal para combinar con un paseo por Plaza Dorrego y las calles históricas de San Telmo.

La Biela: café bajo un gomero centenario

Frente al Cementerio de la Recoleta se encuentra La Biela, uno de los puntos de encuentro más reconocidos del barrio. Su nombre está relacionado con el automovilismo, ya que durante décadas recibió a pilotos y fanáticos de los autos.

Cómo nació el nombre de La Biela Foto: Instagram @baresnotables.buenosaires

Sus mesas exteriores están ubicadas bajo la sombra de un enorme gomero. Además, el lugar recuerda a dos de sus visitantes más célebres, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, mediante esculturas sentadas alrededor de una mesa.

Un café acompañado por un tostado permite disfrutar de una de las postales más tradicionales de Recoleta.

Bar Británico: la esquina literaria de Parque Lezama

En la intersección de Brasil y Defensa, frente al Parque Lezama, el Bar Británico conserva la esencia del antiguo café de barrio.

Frente al Parque Lezama, el Bar Británico atraviesa casi un siglo de historia porteña. Foto: Instagram @barbritanico

Su historia se encuentra vinculada con los trabajadores británicos del ferrocarril que frecuentaban la zona. Con amplios ventanales, mesas de madera y vista al parque, continúa siendo un refugio para vecinos, lectores y turistas.

El establecimiento estuvo cerca de desaparecer, pero la movilización de sus habitués colaboró para preservar una esquina fundamental de la memoria porteña.

Por qué estos cafés siguen cautivando

La importancia de los Bares Notables no depende únicamente de su antigüedad. También reside en su vínculo con la comunidad y en su capacidad para conservar la identidad cultural de Buenos Aires.

En una época dominada por la velocidad y el consumo al paso, estos salones recuperan un ritual diferente: sentarse, pedir un café, observar la arquitectura y conversar sin mirar el reloj.

Porque en Buenos Aires un pocillo nunca contiene solamente café. También guarda encuentros, despedidas, discusiones y recuerdos que, con el paso de los años, terminan convirtiéndose en historia.