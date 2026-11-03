Yolanda Herrera, experta en limpieza de acero inoxidable: con partes iguales de agua, vinagre y unas gotas de aceite de bebé, queda como un espejo

La receta de Yolanda Herrera se destaca por su simpleza y por requerir productos que se consiguen en cualquier casa. Foto: Google Gemini.

La llegada del acero inoxidable a las cocinas cambió la forma de limpiar los electrodomésticos. Si antes bastaba un poco de lejía para los viejos artefactos blancos, ahora mantener el brillo y evitar las marcas en el acero se volvió un desafío para muchos.

Frente a este problema, la experta en limpieza Yolanda Herrera compartió su método sencillo y efectivo para dejar impecables las superficies de acero inoxidable. Su propuesta consiste en preparar un limpiador casero con agua, vinagre de limpieza y unas gotas de aceite de bebé. Según Herrera, este truco deja los electrodomésticos “como un espejo” tras pasar la bayeta.

Qué ingredientes se necesitan para el limpiador casero

La receta de Yolanda Herrera se destaca por su simpleza y por requerir productos que se consiguen en cualquier casa. Para preparar la mezcla, se usan 120 ml de agua, 120 ml de vinagre de limpieza y unas gotas de aceite de bebé.

El agua y el vinagre se mezclan en partes iguales. El vinagre ayuda a eliminar marcas minerales y residuos, mientras que el agua lo diluye para evitar daños. El aceite de bebé aporta brillo, pero debe usarse con moderación para no dejar la superficie grasosa.

La experta recomienda usar vinagre para limpiar los electrodomésticos de acero. Foto: Foto: Gemini

Para armar el limpiador, solo hay que colocar el agua y el vinagre en un pulverizador, sumar unas gotas de aceite de bebé, cerrar el recipiente y agitar suavemente.

El paso a paso para limpiar el acero inoxidable y lograr un acabado perfecto

El método de Herrera no solo se basa en la mezcla, sino también en la técnica de limpieza. Recomienda usar dos paños diferentes : uno de microfibra para aplicar el producto y otro especial para cristales para el secado final.

Primero, se rocía uno de microfibra con el limpiador casero. Así se controla la cantidad de líquido y se evita que el producto se acumule en botones o bordes del electrodoméstico.

Luego, se limpia la superficie con movimientos suaves y siempre siguiendo la dirección de las vetas del acero inoxidable. Es importante evitar movimientos circulares o frotar con fuerza, sobre todo si el acabado es satinado.

Después de aplicar el producto, se deja actuar unos segundos, pero sin permitir que el vinagre se seque sobre el metal, ya que podría dejar marcas. Si la superficie empieza a secarse, se pasa directamente al siguiente paso.

Por último, se utiliza el paño para cristales, limpia y seca, para retirar la humedad y lograr un acabado uniforme y brillante. Siempre hay que seguir la dirección de las vetas para evitar marcas.

Consejos clave para no dañar los electrodomésticos de acero inoxidable

Antes de empezar, es fundamental asegurarse de que ambos paños estén limpios y libres de partículas que puedan rayar la superficie. Además, conviene evitar esponjas abrasivas o utensilios que puedan dañar el acabado del acero.

La experta insiste en que el secreto está en la combinación de ingredientes simples y en respetar la dirección de las vetas al limpiar y secar. Así, se consigue un resultado profesional sin recurrir a productos costosos ni a químicos agresivos.