Fácil de aplicar y súper efectivo: para qué sirve rociar vinagre en las alfombras del auto y por qué lo recomiendan

Para qué sirve rociar vinagre en las alfombras del auto y por qué lo recomiendan. Foto: Unsplash

Es un aliado clave en la limpieza y mantenimiento, ya sea del hogar como del auto: se trata del vinagre blanco, que gracias a sus propiedades desinfectantes, desengrasantes y desodorizantes, se transformó en un producto natural y económico ideal para mantener cualquier tipo de superficie limpia y en perfecto estado.

Uno de los trucos más efectivos para la limpieza consiste en rociar vinagre en las alfombras del auto, un hábito simple que ofrece resultados sorprendentes.

La limpieza de las alfombras de los autos es clave. Foto: Grok.

Para qué sirve rociar vinagre en las alfombras del auto

Probablemente, las alfombras de los autos sean uno de los lugares más sucios y con más gérmenes de los vehículos. Es que cada persona que se sube a él deja restos de los que piso en la calle, por el simple hecho de apoyar las suelas de sus calzados sobre ellas.

Con el tiempo, esto genera manchas, malos olores y proliferación de bacterias. El vinagre actúa como un limpiador natural que elimina residuos difíciles, desinfecta y neutraliza olores sin dañar los materiales.

¿Cuáles son los beneficios principales del vinagre para limpiar?

Quita manchas difíciles sin usar productos abrasivos.

Elimina olores persistentes , incluso los causados por humedad o comida.

Desinfecta y previene hongos y bacterias, manteniendo el interior más saludable.

¿Cómo aplica el vinagre en las alfombras de los autos?

Preparar la mezcla: combinar partes iguales de vinagre blanco y agua en un atomizador.

Retirar las alfombras del auto y sacudir la tierra superficial o pasar la aspiradora.

Rociar la mezcla sobre toda la superficie y dejar actuar unos minutos.

Secar con un paño limpio o dejar que se evapore naturalmente.

Es recomendable hacer esta limpieza cada vez que se lava el auto, dado que ayuda a mantener las alfombras libres de bacterias y facilita la remoción de manchas difíciles.

Para qué sirve rociar vinagre en las alfombras del auto y por qué lo recomiendan Foto: Unsplash

También el vinagre tiene otros usos dentro de los autos: ayuda a limpiar llantas, cristales, tapizados de tela, espejos y faros. Al eliminar la grasa y los residuos -sin dejar marcas- es un aliado importante en cuanto a la limpieza y la estética. Lo que no resulta aconsejable es aplicarlo sobre el cuero ni la pintura, ya que puede opacarlos.