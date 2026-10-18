Tiene 120 surtidores de combustible y una curiosa prohibición para los camioneros: así es la estación de servicio más grande del mundo

Buc-ee's, la estación de servicio más grande del mundo. Foto: Instagram bucees

En Estados Unidos, detenerse a cargar combustible puede convertirse en una experiencia turística. Así sucede en Luling, una pequeña ciudad de Texas donde funciona una gigantesca sucursal de Buc-ee’s, reconocida por tener la estación de servicio más grande del mundo.

Inaugurada el 10 de junio de 2024, la instalación ocupa 75.593 pies cuadrados, equivalentes a unos 7.023 metros cuadrados, y dispone de 120 surtidores de combustible. Sin embargo, su tamaño no es lo único que sorprende: ofrece desde especialidades gastronómicas hasta productos extravagantes y baños que se convirtieron en uno de sus principales atractivos.

Cómo es Buc-ee’s, la gigantesca estación de servicio de Texas que rompió un récord mundial

La sucursal de Luling tiene una superficie comercial equivalente a unas 25 tiendas tradicionales. Su inauguración permitió que Texas recuperara un récord que había pasado a Tennessee en 2023, cuando Buc-ee’s abrió un establecimiento de grandes dimensiones en Sevierville.

La sucursal de Luling tiene una superficie comercial equivalente a unas 25 tiendas tradicionales. Foto: Instagram bucees

La elección de Luling no fue casual. Aunque la cadena nació en 1982, fue precisamente en esta ciudad donde inauguró, en 2003, su primera estación de gran formato, de aproximadamente 3.252 metros cuadrados.

Más de dos décadas después, la compañía construyó un establecimiento que supera ampliamente a su antecesor y que requirió una inversión cercana a 40 millones de dólares.

Baños impecables y una regla insólita: por qué Buc-ee’s es diferente a otras estaciones

Uno de los detalles más curiosos de Buc-ee’s es que sus baños son tan famosos como sus productos. En Luling, el sector femenino cuenta con 34 cubículos individuales, mientras que el masculino dispone de 19 mingitorios y 17 cubículos con inodoros.

Los baños de Buc-ee's tienen luces rojas y verdes que indican qué espacios están ocupados. Foto: Unsplash

Las instalaciones tienen puertas altas para garantizar privacidad y luces rojas y verdes que indican qué espacios están ocupados. Además, equipos de limpieza trabajan durante las 24 horas.

Pero existe otra particularidad: Buc-ee’s no permite el ingreso de camiones articulados de 18 ruedas, pese a encontrarse sobre una importante autopista. La compañía prioriza a los automovilistas particulares y las familias.

Tampoco permite que los clientes llamen directamente a las tiendas: su política busca que los empleados concentren la atención en los visitantes.

Qué se puede comprar en Buc-ee’s: desde carne ahumada hasta velas con aroma a golosinas

La propuesta gastronómica es uno de los grandes atractivos del establecimiento. Entre sus especialidades aparecen los sándwiches de carne vacuna ahumada, conocidos como brisket, y los famosos Beaver Nuggets, bocaditos crocantes de maíz caramelizado.

Buc-ee's se destaca por sus sándwiches de carne vacuna ahumada y los famosos Beaver Nuggets. Foto: Instagram bucees

Según un relevamiento de Texas Co-op Power de septiembre de 2024, la sucursal ofrecía 22 variedades de fudge, un dulce cremoso estadounidense; 14 sabores de carne deshidratada, 20 variedades de frutos secos tostados y 80 estaciones de bebidas gaseosas.

Sin embargo, uno de los productos más insólitos son las velas perfumadas inspiradas en sus propios alimentos, con aromas como Beaver Nuggets, rollos de canela y café.

También se venden prendas de vestir, artículos de decoración y recuerdos con la imagen de su característica mascota: Bucky, un castor sonriente.

Bucky, la mascota característica de Buc-ee's, la estación de servicio más grande del mundo. Foto: Instagram bucees

Dónde queda Buc-ee’s de Luling y por qué se convirtió en una atracción turística

La estación de servicio se encuentra sobre la Interestatal 10, en Luling, aproximadamente a 93 kilómetros de San Antonio y 227 kilómetros de Houston.

Su popularidad es tan grande que algunos viajeros organizan recorridos para conocer distintas sucursales de la cadena. Durante la inauguración de 2024, un visitante de Pensilvania que ya había recorrido todos sus establecimientos llegó la noche anterior para ser el primero en ingresar.

El impacto también alcanzó a la economía local: la nueva sucursal generó al menos 200 puestos de trabajo en una ciudad que tenía menos de 6.000 habitantes.

De esta manera, lo que originalmente era una parada para cargar combustible terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más extraordinarios de la cultura de carretera estadounidense, donde comprar un café, probar una especialidad texana o visitar una tienda puede transformarse en una experiencia turística.