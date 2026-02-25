La estación de servicios más grande de Argentina:

En la traza de la autopista Rosario–Buenos Aires avanza la construcción de la que será la estación de servicios más grande del país. El complejo, de 10 hectáreas, se levanta en la localidad bonaerense de San Pedro y busca convertirse en un punto clave para quienes circulan por uno de los corredores más transitados del país.

El proyecto es impulsado por YPF y apunta no solo a ampliar la capacidad de carga de combustibles, sino también a ofrecer un centro integral de servicios para camiones, micros de larga distancia y vehículos particulares.

La estación de servicios más grande de la Argentina será construida por YPF en San Pedro. Foto: REUTERS

La obra está a cargo de la empresa Jorge Alberto Caso S.A. y se desarrolla sobre la Ruta Nacional 9, mano a Buenos Aires, a la altura del kilómetro 162, frente al complejo La Serena.

¿Cómo será la estación de servicios más grande de la Argentina?

El predio contará con un parador gastronómico abierto las 24 horas, con espacios climatizados, patios exteriores y locales comerciales pensados para cafeterías, franquicias y tiendas.

Además, incluirá un centro de asistencia mecánica con servicios rápidos, cambio de neumáticos, lubricación y atención de emergencias, especialmente orientado al transporte de cargas.

También, se analiza sumar cajeros automáticos, módulos bancarios y un espacio operativo para fuerzas de seguridad vial, lo que reforzará su rol como punto estratégico sobre la autopista.

¿Cuándo se inaugurará la estación de servicios?

Como parte de la inversión, la empresa instaló una planta hormigonera propia para garantizar el suministro de materiales durante la obra. En el mismo predio también comienza a construirse una planta de silos vinculada al negocio agropecuario de la firma.

La inauguración de la estación de servicios más grande del país está prevista para 2027. Con esta obra, San Pedro se proyecta como un punto estratégico dentro del sistema logístico y comercial de la región.

Un impacto económico y logístico en San Pedro

Por este corredor circulan más de 20.000 vehículos por día, con una participación creciente de camiones. La falta de paradores de gran escala en este tramo generó durante años problemas de descanso y asistencia, una necesidad que el nuevo complejo busca cubrir.

Según informó el medio local ‘La Opinión de San Pedro’, la estación empleará a unas 100 personas, una cifra similar a la del complejo ubicado enfrente. Se buscan perfiles para: administración, gastronomía, limpieza, mantenimiento y playeros.