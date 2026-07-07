La Patagonia recupera una estación histórica: el regreso de una parada clave que marcó generaciones de viajeros

La Patagonia recupera una histórica estación de servicio en la Ruta 237 Foto: ANB

La Patagonia vuelve a encender uno de sus puntos más emblemáticos sobre la ruta. La histórica estación de servicio de Confluencia Traful, ubicada sobre la Ruta Nacional 237, recupera su actividad tras años de inactividad y vuelve a ocupar un lugar central para turistas, transportistas, pescadores y vecinos que circulan por uno de los corredores más importantes del sur argentino. La reapertura fue impulsada por YPF y el Automóvil Club Argentino (ACA), con un formato moderno, modular y pensado para responder a las nuevas demandas del turismo y la movilidad en la región.

Una estación que vuelve a latir en el corazón de la Patagonia

Durante décadas, la estación de Confluencia Traful fue mucho más que un lugar para cargar combustible. Para miles de viajeros, representó una parada obligada antes de seguir viaje hacia Villa Traful, Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y otros destinos cordilleranos. Su cierre prolongado había dejado un vacío importante en la zona, especialmente para quienes debían planificar con precisión la autonomía del vehículo antes de atravesar este tramo patagónico.

YPF y el ACA reactivaron la histórica estación de Confluencia Traful Foto: ANB

La recuperación del predio marca un avance significativo para la conectividad vial y la seguridad en ruta. Según la información difundida, el nuevo módulo de expendio ya permite abastecer combustible todos los días, en una franja horaria de 6 a 22, con pagos mediante tarjeta o código QR. Además, el edificio histórico del ACA permanece en evaluación para una futura puesta en valor, con la posibilidad de recuperar la tradicional confitería y sumar nuevos servicios para los viajeros.

Por qué Confluencia Traful es un punto estratégico

El valor de esta reapertura no se explica solo por la nostalgia. La Ruta Nacional 237 es una vía fundamental para la conexión entre Neuquén y la región andina. Se trata de un corredor que acompaña al río Limay y conecta con destinos turísticos de alto movimiento, especialmente durante temporadas de vacaciones, fines de semana largos y períodos de nieve. En 2018, el Estado nacional informó la finalización de obras de repavimentación sobre 117 kilómetros de esta ruta, una mejora destinada a beneficiar a más de 10.000 usuarios diarios que se dirigen hacia Bariloche y San Martín de los Andes.

Una parada clave de la Patagonia sobre la Ruta Nacional 237 Foto: ANB

En ese contexto, la estación de Confluencia Traful funcionó históricamente como un punto de descanso, abastecimiento y referencia territorial. Su ubicación resulta clave porque se encuentra en un tramo donde confluyen recorridos turísticos, accesos cordilleranos y rutas utilizadas por residentes, prestadores turísticos y transportistas. La ausencia de servicios en la zona había generado reclamos reiterados y obligaba a organizar cada viaje con mayor anticipación.

Una reapertura con tecnología, energía solar y formato modular

La nueva etapa combina historia y modernización. YPF y el ACA avanzaron con una estructura modular, un modelo que permite reducir tiempos de obra, optimizar costos operativos y adaptarse mejor a la demanda estacional típica de los corredores turísticos. Este tipo de infraestructura gana terreno porque puede instalarse con mayor velocidad que una estación tradicional y responder con flexibilidad a los picos de circulación.

Uno de los puntos más destacados del proyecto es la incorporación de paneles solares para abastecer parte del consumo eléctrico del complejo. Esta decisión no solo apunta a mejorar la eficiencia energética, sino también a reducir costos en una zona alejada de los grandes centros urbanos. La tendencia se alinea con una transformación más amplia del sector, donde las estaciones dejan de ser únicamente lugares de carga para convertirse en espacios multipropósito.

Del surtidor al parador moderno: cómo cambian las estaciones de servicio

El regreso de Confluencia Traful también muestra cómo cambió el concepto de estación de servicio en la Argentina. Hoy, estos espacios buscan integrar combustible, gastronomía, tiendas de cercanía, servicios digitales y soluciones energéticas. La idea es que el viajero no solo cargue nafta, sino que encuentre un punto seguro para descansar, comprar productos básicos, conectarse y continuar viaje con mayor previsibilidad.

En el caso de la Patagonia, esta transformación tiene un impacto especial. Las distancias largas, el clima cambiante y la circulación turística hacen que cada punto de abastecimiento sea decisivo. La reapertura de Confluencia Traful, por eso, no es una obra aislada: es la recuperación de un servicio esencial en una región donde la movilidad forma parte de la vida cotidiana y del desarrollo económico.

El vínculo histórico entre YPF, el ACA y las rutas argentinas

La reapertura también revive una alianza histórica. El Automóvil Club Argentino, fundado en 1904, tuvo un rol central en la promoción de la vialidad nacional y en la expansión del turismo por carretera. En los años treinta, su relación con el Estado y con YPF se consolidó a través de una red de estaciones de servicio que ayudó a poblar rutas y corredores del país. Un trabajo académico del CONICET señala que en 1936 el ACA firmó un convenio con YPF que permitió, en pocos años, desarrollar una red de estaciones y sedes en distintas zonas del país.

Esa historia se vincula de manera directa con la Patagonia, una región donde el combustible, las rutas y la logística fueron claves para el desarrollo. En Comodoro Rivadavia, el descubrimiento del petróleo en 1907 transformó para siempre la matriz energética argentina y abrió el camino para la creación de YPF en 1922. Desde entonces, la identidad petrolera quedó profundamente ligada al sur del país.

Un regreso que mezcla memoria, turismo y futuro

La vuelta de la estación de Confluencia Traful tiene una carga simbólica fuerte. Para quienes recorrieron la Ruta 237 durante años, ese parador fue parte del paisaje emocional de la Patagonia: una postal de viajes familiares, vacaciones de invierno, excursiones de pesca, camiones en tránsito y turistas que se detenían antes de ingresar a la zona cordillerana. Ahora, con una propuesta renovada, el lugar busca recuperar esa identidad sin quedarse atrapado en el pasado.

El desafío será sostener el servicio, avanzar con la puesta en valor del edificio original y ampliar la oferta para que la estación vuelva a ser un verdadero centro de encuentro en la ruta. En una Patagonia cada vez más visitada, donde la infraestructura es determinante para la experiencia turística, la reapertura de Confluencia Traful representa una señal concreta: la historia también puede modernizarse sin perder su esencia.