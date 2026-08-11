Hicieron un “cambiazo” del posnet de una estación de servicio, desviaron millones de pesos y terminaron detenidos

Hicieron un “cambiazo” del posnet de una estación de servicio. Foto: Captura

Una investigación iniciada en el partido bonaerense de San Martín derivó en las últimas horas en cuatro allanamientos en Almirante Brown, donde la Policía detuvo a cuatro personas acusadas de integrar una maniobra de estafa millonaria contra una estación de servicio de la firma Shell.

El caso comenzó a principios de mayo, cuando representantes de la petrolera denunciaron un importante faltante de dinero en una de sus sucursales de San Martín. Según la presentación, el perjuicio económico ascendía a unos 38 millones de pesos.

El “cambiazo” del Posnet que quedó grabado

La investigación quedó en manos de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos, que revisó las cámaras de seguridad del comercio y logró reconstruir cómo se habría concretado la maniobra.

Hicieron un “cambiazo” del posnet de una estación de servicio

En las imágenes se observa la llegada de un Volkswagen Gol a la estación de servicio. Aprovechando un descuido del playero, uno de los sospechosos bajó del vehículo y reemplazó el Posnet original del comercio por otra terminal de cobro.

A partir de ese momento, el dispositivo adulterado siguió siendo utilizado para procesar pagos de clientes. Sin embargo, el dinero abonado por las cargas de combustible no llegaba a las cuentas de la empresa, sino que era derivado automáticamente a cuentas bancarias externas.

La pista bancaria que condujo a Almirante Brown

El seguimiento del circuito del dinero permitió identificar las cuentas receptoras de los fondos desviados. Según la investigación, los titulares de esas cuentas tenían domicilio en el partido de Almirante Brown, lo que llevó a la Justicia a ordenar una serie de procedimientos en la zona sur del Conurbano.

Hicieron un “cambiazo” del posnet de una estación de servicio. Foto: Captura

Durante los allanamientos fueron aprehendidas cuatro personas señaladas como titulares de las cuentas utilizadas en la maniobra y presuntas participantes del esquema. Además, los efectivos secuestraron seis teléfonos celulares, que serán peritados para avanzar en la causa.

El expediente fue caratulado como “estafa” y quedó bajo la órbita del Departamento Judicial de San Martín. Los investigadores ahora buscan determinar si hubo más personas involucradas y si la modalidad fue utilizada en otros comercios.

Cómo evitar estafas con terminales de cobro en comercios

El caso volvió a encender las alertas sobre una modalidad de fraude que puede pasar inadvertida durante varios días: la sustitución de terminales de pago. Para los comercios, una de las principales recomendaciones es verificar de manera frecuente que los dispositivos de cobro sean los originales, controlar que no hayan sido movidos o reemplazados y revisar que los comprobantes emitidos coincidan con la cuenta bancaria asociada al negocio.

También es clave capacitar al personal para detectar maniobras sospechosas, especialmente en momentos de mucha circulación de clientes. Ante cualquier duda, los responsables del comercio deben revisar las cámaras de seguridad, comparar los movimientos de caja con las acreditaciones bancarias y realizar la denuncia de inmediato. En este tipo de estafas, seguir rápidamente la ruta del dinero puede ser determinante para identificar a los titulares de las cuentas receptoras y avanzar sobre los responsables.