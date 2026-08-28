Una agente de la Policía de la Ciudad baleó a dos motochorros y evitó un asalto en una estación de servicio de Laferrere

Robo frustrado por una policía de la Ciudad en una estación de servicio en Laferrere Foto: Captura de video.

Una agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires frustró un intento de robo en una estación de servicio en Gregorio Laferrere.

El hecho se produjo cuando la agente se encontraba fuera de servicio, vestida de civil y cargando combustible en la estación.

Robo frustrado por una policía de la Ciudad en una estación de servicio en Laferrere. Video: X

En dicho momento, la oficial advirtió la presencia de dos jóvenes armados que se trasladaban en una motocicleta. Los sospechosos se aproximaron hasta un hombre con la intención de asaltarlo a punta de pistola.

Ante esa situación, la mujer extrajo su arma reglamentaria y efectuó cinco disparos en dirección a los asaltantes para repeler el ataque.

Robo frustrado por una policía de la Ciudad en una estación de servicio en Laferrere Foto: Captura de video.

Dos de los disparos impactaron en uno de los sospechosos, quien fue identificado como Román Maximiliano Bravo, de 17 años. El joven sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen y en la pierna izquierda. Su acompañante logró escapar del lugar a bordo de la moto, sin que hasta el momento pudiera ser identificado ni detenido.

El delincuente herido permanece internado bajo observación en el Hospital Simplemente Evita, a la espera de estudios que permitan determinar la gravedad de sus lesiones.