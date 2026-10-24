Buquebus estrenó el ferry eléctrico más grande del mundo: cuánto cuesta viajar a Uruguay en 90 minutos

China Zorrilla, el buquebus eléctrico para viajar a Uruguay. Foto: Buquebus

Uno de los próximos fines de semana largo tendrá lugar el 23 de noviembre y si bien muchos argentinos elegirán para descansar destinos dentro de nuestro país, otros también optarán seguramente por viajar al exterior como, por ejemplo, a Uruguay.

Es que visitar el país vecino es sencillo: se puede ir tanto en avión como en buquebus y se llega en tan solo de dos a cuatro horas dependiendo el transporte. Este viernes incluso la compañía lanzó un nuevo ferry llamado “China Zorrila” en honor a la icónica actriz uruguaya fallecida en 2014 a los 92 años.

¿A qué destinos se podrá viajar con el ferry China Zorrilla?

Buquebus confirmó que, por el momento, el ferry China Zorrilla 100% eléctrico solo viajará de Buenos Aires a Colonia del Sacramento. La duración del viaje será de una hora y media aproximadamente.

El nuevo Ferry solo viajará de Buenos Aires a Colonia del Sacramento. Foto: Buquebus

¿Cuáles son los costos?

Los precios del ferry para viajar a Colonia del Sacramento en este nuevo ferry se modifican dependiendo del tipo de servicio que se escoja. Para un viaje ida y vuelta, los costos son:

Clase Turista: $140 mil aproximadamente (hay que tener en cuenta que los precios pueden bajar también según el horario en el que se realiza el viaje).

Clase Bussiness: $166 mil aproximadamente.

Clase Premium: $208 mil aproximadamente.

Cómo es el nuevo ferry eléctrico que presentó Buquebus

La empresa indicó que se trata del “primer ferry 100% eléctrico más grande del mundo”, es decir, que es libre de emisiones de gases del efecto invernadero. En este sentido, es un transporte sustentable con capacidad para albergar a 2.115 personas. Además, según manifestaron se podrán sumar 225 vehículos dentro del ferry para aquellos que elijan viajar con su automóvil.

En cuanto a la experiencia del pasajero, desde Buquebus explicaron que el ferry tendrá una comodidad absoluta con espacios amplios para contemplar el Río de la Plata, descansar y otros 3.000 m² en áreas de recreación.

El nuevo Ferry a Colonia del Sacramento tiene capacidad para albergar a 2.115 personas. Foto: Buquebus

Asimismo, comunicaron que poseerá el free shop a bordo más grande del mundo y butacas ergonómicas tanto para clase Turista como Business. También indicaron que el ferry China Zorrilla ofrecerá platos con gastronomía de excelencia.

Qué visitar en Colonia del Sacramento

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Colonia del Sacramento es un barrio histórico de Uruguay que cuenta con 32.174 habitantes. Algunos de los puntos emblemáticos del destino uruguayo son:

Puerta de la Ciudadela : el portón de entrada a la ciudad amurallada que se construyó en 1775.

Plaza Mayor : es la plaza principal del pueblo. Alrededor cuenta con casas de café y comida típica uruguaya y tiendas de todo tipo

Calle de los Suspiros: cuenta con casonas antiguas de estilo portugués que datan del siglo XVII.

Colonia está ubicada a un total de 178 kilómetros de Montevideo. Es decir que la capital uruguaya se puede visitar en el día en autobús en un viaje de solo dos horas y media. También se puede llegar en automóvil. En este caso, hay que tomar la Ruta Nacional 1. La duración del viaje es de poco más de dos horas.