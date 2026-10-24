comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Buquebus estrenó el ferry eléctrico más grande del mundo: cuánto cuesta viajar a Uruguay en 90 minutos

Se llama “China Zorrilla” y según comunicó la compañía, es 100% eléctrico y ofrece servicios de categoría y comodidad para todas las clases.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El China Zorrilla, el buquebus eléctrico para viajar a Uruguay
China Zorrilla, el buquebus eléctrico para viajar a Uruguay. Foto: Buquebus
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Uno de los próximos fines de semana largo tendrá lugar el 23 de noviembre y si bien muchos argentinos elegirán para descansar destinos dentro de nuestro país, otros también optarán seguramente por viajar al exterior como, por ejemplo, a Uruguay.

Es que visitar el país vecino es sencillo: se puede ir tanto en avión como en buquebus y se llega en tan solo de dos a cuatro horas dependiendo el transporte. Este viernes incluso la compañía lanzó un nuevo ferry llamado “China Zorrila” en honor a la icónica actriz uruguaya fallecida en 2014 a los 92 años.

¿A qué destinos se podrá viajar con el ferry China Zorrilla?

Buquebus confirmó que, por el momento, el ferry China Zorrilla 100% eléctrico solo viajará de Buenos Aires a Colonia del Sacramento. La duración del viaje será de una hora y media aproximadamente.

Nuevo Ferry a Colonia del Sacramento
El nuevo Ferry solo viajará de Buenos Aires a Colonia del Sacramento. Foto: Buquebus

¿Cuáles son los costos?

Los precios del ferry para viajar a Colonia del Sacramento en este nuevo ferry se modifican dependiendo del tipo de servicio que se escoja. Para un viaje ida y vuelta, los costos son:

Contenido Recomendado

Se llama China Zorrilla, es la embarcación eléctrica más grande del mundo y ahora navega por aguas rioplatenses

Se llama China Zorrilla, es la embarcación eléctrica más grande del mundo y ahora navega por aguas rioplatenses

El primer ferry 100% eléctrico del mundo transporta 2.100 pasajeros y llegará a dos países de Sudamérica

El primer ferry 100% eléctrico del mundo transporta 2.100 pasajeros y llegará a dos países de Sudamérica
  • Clase Turista: $140 mil aproximadamente (hay que tener en cuenta que los precios pueden bajar también según el horario en el que se realiza el viaje).
  • Clase Bussiness: $166 mil aproximadamente.
  • Clase Premium: $208 mil aproximadamente.

Cómo es el nuevo ferry eléctrico que presentó Buquebus

La empresa indicó que se trata del “primer ferry 100% eléctrico más grande del mundo”, es decir, que es libre de emisiones de gases del efecto invernadero. En este sentido, es un transporte sustentable con capacidad para albergar a 2.115 personas. Además, según manifestaron se podrán sumar 225 vehículos dentro del ferry para aquellos que elijan viajar con su automóvil.

En cuanto a la experiencia del pasajero, desde Buquebus explicaron que el ferry tendrá una comodidad absoluta con espacios amplios para contemplar el Río de la Plata, descansar y otros 3.000 m² en áreas de recreación.

Ferry a Colonia del Sacramento
El nuevo Ferry a Colonia del Sacramento tiene capacidad para albergar a 2.115 personas. Foto: Buquebus

Asimismo, comunicaron que poseerá el free shop a bordo más grande del mundo y butacas ergonómicas tanto para clase Turista como Business. También indicaron que el ferry China Zorrilla ofrecerá platos con gastronomía de excelencia.

Qué visitar en Colonia del Sacramento

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Colonia del Sacramento es un barrio histórico de Uruguay que cuenta con 32.174 habitantes. Algunos de los puntos emblemáticos del destino uruguayo son:

  • Puerta de la Ciudadela: el portón de entrada a la ciudad amurallada que se construyó en 1775.
  • Plaza Mayor: es la plaza principal del pueblo. Alrededor cuenta con casas de café y comida típica uruguaya y tiendas de todo tipo
  • Calle de los Suspiros: cuenta con casonas antiguas de estilo portugués que datan del siglo XVII.

Colonia está ubicada a un total de 178 kilómetros de Montevideo. Es decir que la capital uruguaya se puede visitar en el día en autobús en un viaje de solo dos horas y media. También se puede llegar en automóvil. En este caso, hay que tomar la Ruta Nacional 1. La duración del viaje es de poco más de dos horas.

BuquebusUruguayEscapadasFin de semana largo
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. La localidad de Zona Oeste que celebra el 2° Festival del Pan Dulce de Oro:conducción del Chino Leunis, sorteo de un auto 0 km y premios imperdibles

    La localidad de Zona Oeste que celebra el 2° Festival del Pan Dulce de Oro: conducción del Chino Leunis, sorteo de un auto 0 km y premios imperdibles

  2. A fines del siglo XIX, un médico irlandés fundó una estancia de 26.000 hectáreas en el extremo de la Patagonia:cría ovejas, está junto a una pingüinera y es la más austral del continente

    A fines del siglo XIX, un médico irlandés fundó una estancia de 26.000 hectáreas en el extremo de la Patagonia: cría ovejas, está junto a una pingüinera y es la más austral del continente

  3. Después del recital de BTS en La Plata, Buenos Aires tendrá un festival coreano con entrada gratis, gastronomía y K-pop

    Después del recital de BTS en La Plata, Buenos Aires tendrá un festival coreano con entrada gratis, gastronomía y K-pop

  4. Hace 95 millones de años, los dinosaurios elegían Villa Sanagasta para poner sus huevos:hoy es un destino turístico único

    Hace 95 millones de años, los dinosaurios elegían Villa Sanagasta para poner sus huevos: hoy es un destino turístico único

  5. Tiene más de 130 años de historia y nació como conventillo en 1890:hoy es un restaurante en el corazón de La Boca

    Tiene más de 130 años de historia y nació como conventillo en 1890: hoy es un restaurante en el corazón de La Boca
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Así son la corbeta Avante 2200 y la fragata F-112 que ponen a Navantia bajo la mirada argentina

barco

Zulemita Menem apuntó contra Luis Petri por sus críticas al Islam:“Confundirlo con el terrorismo es un grave error”

Javier Milei en la Gala Anual de la Fundación Faro 2026:“Intentaron un golpe de Estado y no pudieron”

Antes de su visita a Argentina, León XIV recibió un reclamo de las universidades contra el Gobierno:el documento presentado

Economía

Jubilación anticipada de ANSES:quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos deben cumplir

Jubilados bono

ANSES:cómo activar el domicilio electrónico en Mi ANSES y qué tener en cuenta

Qué pasará con los autos chinos:la decisión del Gobierno que puede cambiar los precios en 2027

Inocencia Fiscal II:ARCA fijó una fecha límite para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias

Internacionales

Nueva jornada de movilizaciones en Francia:detenciones, locales cerrados y calles tomadas en una París sitiada

Protestas en las calles de Francia.

La juventud, la punta de lanza de las protestas en Europa:detenidos, presencia militar y destrozos por los altos costos de vida, las viviendas y la corrupción

Un pueblo italiano de 6.800 habitantes propone que los dueños de perros paguen 20 euros al año para financiar a las familias con hijos

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentaron en el último debate antes del balotaje en Brasil