El mejor plan para el fin de semana largo: cuánto sale ir y volver desde Buenos Aires a Colonia en ferry

Viajar a la localidad uruguaya no es nada barato, aunque permite disfrutar de la tranquilidad que ofrece.

Buquebús, una de las empresas que une a Colonia y Buenos Aires. Foto: NA

Colonia del Sacramento es una ciudad y departamento de Uruguay conocido por su Barrio Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su interesante mezcla de influencias arquitectónicas portuguesas, españolas y poscoloniales. Ubicada en la orilla norte del Río de la Plata, a unos 50 kilómetros de Buenos Aires, es un destino turístico popular que se puede visitar en un solo día en ferry desde Argentina.

Colonia, Uruguay. Foto: Unsplash.

Con motivo del fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María, cabe repasar los precios que ofrecen Colonia Express y Buquebús, dos empresas de transporte fluvial que conectan Buenos Aires con Uruguay, aunque con diferencias clave en sus servicios.

Cuánto sale viajar desde Argentina a Uruguay por Colonia Express

Tal cual sucede con Buquebús, Colonia Express ofrece distintos servicios en los que los precios varían notablemente, siendo el Súper Económica un extremo y el Súper Flex el otro. En el medio está Súper Express.

Para ir y volver en día durante el lunes 8 de diciembre, feriado en Argentina, la mejor opción es salir a las 08:00 comprando el pasaje más barato, que cuesta $73.440, y volver a las 18:00 en la única opción disponible: Súper Flex por $99.914.

Viajar de Buenos Aires a Colonia por Colonia Express. Foto: Captura

De este modo, partiendo a primera hora y volviendo a la tardecita, el total a gastar -solo en el ferry de Buenos Aires a Colonia- es $173.354.

Cuánto cuesta viajar desde Buenos Aires a Colonia en Buquebús

Al contrario de lo que sucede en Colonia Express, Buquebús todavía tiene disponibles todos los horarios. Así, esta empresa de transporte permite disfrutar más el día en Colonia y volver a las 22:31 a Buenos Aires.

Partiendo a las 08:30 a cambio de $85.621 y volviendo después de cenar por $108.289, es mayor el gasto pero también lo es la cantidad de horas que se disfrutan en Uruguay.

Viajar desde Buenos Aires a Colonia, por Buquebús. Foto: Captura

El precio a pagar por ir a la mañana y volver a la noche es de $193.910, sin tener en cuenta lo que se gaste en Colonia.

Qué hacer en Colonia

Uno de los lugares más emblemáticos de Colonia del Sacramento es el faro, que ofrece una vista panorámica del pueblo desde su altura. Desde esta privilegiada posición, los visitantes pueden contemplar la belleza de la ciudad y, a su vez, iniciar un recorrido hacia la famosa Calle de los Suspiros.

Los caminos adoquinados del Barrio Histórico. Foto: Ezequiel Alippe

Otro atractivo destacado es la Plaza de Toros Reales de San Carlos, una construcción única en Uruguay de 1910. Este monumento, que originalmente se utilizaba para corridas de toros, refleja la rica tradición cultural de la región.

La Puerta de la Ciudadela, construida en 1745 como medida de defensa, permite a los turistas explorar una parte fundamental de la historia. Caminar alrededor de esta puerta es como viajar en el tiempo. También cuenta con la Iglesia Matriz de Colonia y la Plaza Mayor, así como la hermosa rambla y la Playa Ferrando, donde se puede apreciar un atardecer inolvidable.