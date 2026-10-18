En Uruguay buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día en un santuario natural: ofrecen desayuno, tours gratis y conexión a internet

En Uruguay buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día en un santuario natural. Foto: Unsplash

En tiempos en los que cada vez más viajeros buscan experiencias que combinen aprendizaje, sostenibilidad y conexión con la naturaleza, una propuesta de voluntariado en el santuario natural Bosques de Venus, en Uruguay, ofrece la posibilidad de sumarse a un proyecto comunitario que une arte, conservación ambiental y vida consciente.

Impulsado por una pareja de artistas plásticos y profesionales radicados en el país vecino, el emprendimiento se desarrolla sobre más de diez hectáreas de bosque nativo. Allí, sus impulsores trabajan en la construcción de un espacio dedicado a la agricultura orgánica, la arquitectura ecológica, la protección del entorno natural y el bienestar animal.

El proyecto se presenta como un refugio para quienes desean alejarse del ritmo urbano y experimentar una forma de vida más cercana a la naturaleza. Además de la preservación del bosque, el lugar integra expresiones artísticas, huertas agroecológicas y la convivencia con animales domésticos y fauna silvestre.

De qué se trata el voluntariado en el santuario Bosques de Venus

Bosques de Venus es un santuario natural emplazado en más de diez hectáreas de bosque nativo uruguayo, donde sus creadores combinan la conservación ambiental con iniciativas de agricultura orgánica, arquitectura ecológica, cuidado de animales y desarrollo artístico.

Bosques de Venus es un santuario natural emplazado en más de diez hectáreas de bosque nativo uruguayo. Foto: Worldpackers

El lugar también funciona como un espacio para la relajación, la creatividad y la convivencia armónica con el entorno, ofreciendo la posibilidad de participar activamente en proyectos vinculados a la sustentabilidad y la vida comunitaria.

Además, el santuario recibe a viajeros que deseen desarrollar proyectos personales mientras colaboran con el mantenimiento del predio, e incluso admite visitantes que viajen con mascotas, caravanas o motorhomes.

Carga horaria de 5 horas por día: qué tareas se debe cumplir en cada jornada

A cambio de alojamiento y distintos beneficios, los voluntarios deben colaborar 5 horas por día, realizando tareas relacionadas con el funcionamiento cotidiano del santuario. Las actividades incluyen:

Cuidado y alimentación de animales

Mantenimiento de una huerta orgánica

Corte de césped

Mantenimiento general de las instalaciones

Plantación y cultivo

Poda de árboles y plantas

Preparación de leña

El santuario natural Bosques de Venus recibe a viajeros que deseen desarrollar proyectos personales. Foto: Worldpackers

Quienes posean habilidades artísticas pueden colaborar con trabajos de pintura y decoración, mientras que otras tareas habituales abarcan la limpieza de dormitorios, baños, cocina y espacios comunes.

Cuáles son los beneficios incluidos para los voluntarios

Los participantes cuentan con un día libre por semana y pueden acceder a diversas modalidades de alojamiento, entre ellas habitaciones compartidas o zonas destinadas al camping. Entre los beneficios incluidos se destacan:

Desayuno diario

Uso gratuito de lavandería

Bicicletas de libre utilización

Acceso a internet de alta velocidad

Espacios de trabajo para quienes realizan actividades remotas

Tours y paseos gratuitos

Participación en terapias holísticas

Cursos de permacultura sin costo adicional

Uso libre de una cocina totalmente equipada

Certificado de participación al finalizar la experiencia

Los participantes cuentan con un día libre por semana y pueden acceder a diversas modalidades de alojamiento. Foto: Worldpackers

La organización solicita una contribución única de 100 dólares estadounidenses ($151.775), destinada a cubrir gastos de calefacción, electricidad, agua, gas, internet y otros servicios ofrecidos a los voluntarios durante su estadía.

Por otra parte, los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y trámites migratorios no están contemplados dentro del programa.

Qué requisitos piden para postularse y cómo aplicar en Worldpackers

La convocatoria está abierta para personas de entre 18 y 80 años, tanto viajeros individuales como parejas o dúos de voluntarios. Como requisito básico, se solicita contar con un nivel intermedio de español o inglés que permita desenvolverse adecuadamente durante la experiencia y la convivencia diaria.

Los interesados pueden postularse a través de la plataforma internacional Worldpackers, especializada en programas de intercambio y voluntariado alrededor del mundo. Allí deberán completar su perfil, revisar las condiciones del anfitrión y enviar la solicitud correspondiente para ser evaluados por los organizadores del santuario.

La convocatoria está abierta para personas de entre 18 y 80 años, tanto viajeros individuales como parejas o dúos. Foto: Worldpackers

Entre las normas de convivencia establecidas por Bosques de Venus figuran respetar las tareas y horarios acordados, mantener una relación armoniosa con los animales y el entorno, no ingresar personas ajenas al proyecto y evitar compartir públicamente la ubicación exacta del predio.

En una época marcada por la búsqueda de experiencias transformadoras y formas de turismo más responsables, Bosques de Venus se posiciona como una alternativa diferente para quienes desean combinar aprendizaje ambiental, contacto con la naturaleza y vida comunitaria en uno de los entornos naturales más tranquilos de Uruguay.