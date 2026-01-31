El China Zorrilla, de Buquebus. Foto: X/@MascariniMarce

El transporte fluvial entre Argentina y Uruguay está a punto de dar un salto histórico. El ferry eléctrico más grande del mundo, bautizado “China Zorrilla” en homenaje a la reconocida actriz uruguaya, finalizó con éxito sus pruebas operativas en Australia y se prepara para incorporarse al servicio regular de la empresa Buquebus, uniendo diariamente Buenos Aires con Colonia del Sacramento mediante un sistema de propulsión 100% sustentable.

La embarcación completó recientemente sus ensayos en el río Derwent, en la ciudad de Hobart, como parte del exigente programa de pruebas previo a su entrega. El buque fue construido por el prestigioso astillero Incat, ubicado en Tasmania, y se convierte en la novena unidad de la flota de Buquebus. Desde la compañía anticiparon que el ferry arribará a Uruguay a comienzos de marzo de 2026, con el objetivo de iniciar operaciones comerciales durante el primer trimestre de ese año.

El nuevo barco de Buquebus China Zorrilla. Foto: X/@BlancaDios2

Una embarcación de tamaño récord que apuesta por la sustentabilidad

La llegada del China Zorrilla marca un hito en la historia del transporte fluvial regional, no solo por su tamaño récord, sino también por su fuerte apuesta a la sustentabilidad. Con 130 metros de eslora, se trata del catamarán de aluminio más grande jamás construido y del ferry eléctrico de mayores dimensiones a nivel global. Está diseñado para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos, duplicando ampliamente la capacidad del buque Francisco, al que superará tanto en volumen como en eficiencia.

La cabina de mando del Buquebus China Zorrilla. Foto: X/@MascariniMarce

El sistema de propulsión se basa en ocho motores eléctricos alimentados por el mayor paquete de baterías jamás instalado en un buque, con una capacidad estimada entre 40 y 43 MWh y un peso aproximado de 275 toneladas. La recarga completa podrá realizarse en apenas 80 minutos, gracias a cargadores de 15 MW que estarán disponibles en los puertos de Buenos Aires y Colonia.

Además de ser el más grande, el China Zorrilla será también el más rápido de su categoría, cubriendo el trayecto en aproximadamente 90 minutos, sin emisiones de CO₂, sin vibraciones y con niveles de ruido mínimos, lo que se traduce en una experiencia de viaje más confortable. A bordo, contará con más de 3.000 m² de espacios comunes, tres categorías de servicio, propuestas gastronómicas, conexión a internet satelital de alta velocidad y una amplia tienda duty-free.

El proyecto demandó una inversión cercana a los 170 millones de dólares y se financió mediante un esquema innovador de crédito sustentable, que incluyó la primera “operación azul” a nivel mundial para transporte acuático eléctrico, con participación del Banco Santander Uruguay y aval del Banco Mundial.

El China Zorrilla, de Buquebus. Foto: X/@MascariniMarce

Una vez en servicio, el nuevo ferry reemplazará a dos antiguos buques diésel, lo que permitirá reducir en aproximadamente un 84% las emisiones contaminantes del transporte de pasajeros entre ambos países. Además, eliminará el riesgo de derrames de combustible y reducirá drásticamente el ruido submarino, contribuyendo a la protección de la biodiversidad del Río de la Plata.