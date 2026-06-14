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El primer ferry 100% eléctrico del mundo transporta 2.100 pasajeros y llegará a dos países de Sudamérica

Con una longitud de 130 metros, el buque bautizado como Hull 096 y desarrollado por la empresa australiana Incat Tasmania, está diseñado para operar sin combustibles fósiles y convertirse en una referencia para el futuro de la navegación comercial.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El primer ferry eléctrico Hull 096, también conocido como China Zorrilla.
El primer ferry eléctrico Hull 096, también conocido como China Zorrilla. Foto: Incat
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La transición hacia un transporte más limpio acaba de dar un histórico paso. Australia presentó el primer ferry totalmente eléctrico de gran capacidad del mundo, una embarcación que busca demostrar que la electrificación no solo es viable para automóviles, trenes o aviones de corto alcance, sino también para el transporte marítimo de pasajeros.

Bautizado como Hull 096, el buque fue desarrollado por la empresa australiana Incat Tasmania y representa uno de los proyectos más ambiciosos en materia de movilidad sostenible a nivel global. Con una longitud de 130 metros, la nave está diseñada para operar sin combustibles fósiles y convertirse en una referencia para el futuro de la navegación comercial.

Cómo funciona el primer ferry 100% eléctrico del mundo lanzado por Australia

El aspecto más innovador del Hull 096 se encuentra en su sistema energético. La embarcación incorpora una batería de más de 40 megavatios hora, considerada una de las mayores instaladas hasta ahora en un ferry eléctrico. Para alcanzar esa capacidad, cuenta con 5.016 baterías de litio distribuidas en cuatro compartimentos especialmente diseñados para maximizar la seguridad operativa y el rendimiento energético.

Hull 096 está diseñada para operar sin combustibles fósiles y convertirse en una referencia de la navegación. Foto: Incat

La energía almacenada alimenta ocho propulsores de chorro de agua accionados por motores eléctricos de imanes permanentes, una tecnología que permite reducir significativamente las emisiones contaminantes y el ruido durante la navegación. Además, el ferry dispone de avanzados sistemas de refrigeración y aislamiento destinados a controlar la temperatura de las baterías, uno de los principales desafíos que enfrenta la electrificación del transporte marítimo.

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Durante las pruebas realizadas hasta el momento, la nave fue alimentada principalmente con energía renovable proveniente de fuentes hidroeléctricas, reforzando su perfil de bajas emisiones y su aporte a la descarbonización del sector naval.

Qué capacidad de pasajeros y vehículos tiene el nuevo ferry eléctrico mundial

El Hull 096 no solo destaca por su tecnología, sino también por sus dimensiones. Con 130 metros de eslora, está preparado para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos en trayectos internacionales de corta distancia.

Hull 096 incorpora una batería de más de 40 megavatios hora, considerada una de las más grandes. Foto: Incat

Estas características lo convierten en el ferry eléctrico de mayor capacidad construido hasta la fecha y en uno de los proyectos más importantes para demostrar que la electrificación puede extenderse a embarcaciones de gran porte destinadas al transporte masivo.

Según sus desarrolladores, el buque funcionará además como un verdadero laboratorio flotante para analizar la viabilidad técnica y económica de este tipo de soluciones en operaciones comerciales reales.

Cuáles son los dos países de Sudamérica que conectará este novedoso transporte

Si bien fue construido en Australia, el futuro inmediato del Hull 096 estará en América del Sur. Está previsto que la embarcación opere en la ruta entre Buenos Aires (Argentina) y Colonia del Sacramento (Uruguay), uno de los corredores fluviales más transitados de la región sudamericana.

El buquebus China Zorrilla en Tasmania, Australia. Foto: Buquebus.
Hull 096 está preparado para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos en trayectos internacionales. Foto: Incat

El recorrido a través del Río de la Plata tendrá una duración aproximada de una hora y media y permitirá evaluar el desempeño de esta tecnología en condiciones reales de servicio. Para garantizar la continuidad operativa, el proyecto contempla la instalación de estaciones de carga rápida en ambos puertos, capaces de recargar las baterías en alrededor de 40 minutos.

Si las pruebas resultan exitosas, el Hull 096 podría marcar el inicio de una nueva generación de ferries impulsados exclusivamente por electricidad, acelerando la transformación sostenible de una industria considerada clave para la reducción de emisiones a nivel mundial.

BuquebusAustraliaSudamérica
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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