Se llama China Zorrilla, es la embarcación eléctrica más grande del mundo y ahora navega por aguas rioplatenses

El primer ferry eléctrico Hull 096, también conocido como China Zorrilla. Foto: Incat

El China Zorrilla ya se encuentra en Uruguay y se convirtió en protagonista de un acontecimiento histórico para la navegación regional. La nueva embarcación de Buquebus, considerada el ferry 100% eléctrico más grande del mundo, fue presentada en Nueva Palmira tras completar una travesía de más de 15.000 kilómetros desde Australia. Su llegada anticipa una transformación en el transporte de pasajeros entre las dos orillas del Río de la Plata.

La puesta a flote del buque marca el inicio de la etapa final antes de su entrada en servicio comercial. Tras las pruebas técnicas y certificaciones correspondientes, el megaferry operará en la ruta Buenos Aires - Colonia, una de las conexiones fluviales más importantes entre Argentina y Uruguay.

Qué es el “China Zorrilla” y por qué marca un hito en la navegación mundial

El China Zorrilla fue construido por el astillero australiano Incat para Buquebus y representa un salto tecnológico para la industria marítima. Se trata de la embarcación eléctrica de pasajeros más grande desarrollada hasta el momento, un proyecto que busca reducir significativamente el impacto ambiental del transporte fluvial.

El primer ferry eléctrico Hull 096, también conocido como China Zorrilla. Foto: Incat

La apuesta combina innovación, infraestructura energética y movilidad sustentable. Su llegada al Río de la Plata convierte a la región en uno de los primeros escenarios del mundo donde un ferry de estas dimensiones operará sin utilizar combustibles fósiles durante la navegación diaria.

Capacidad y dimensiones: las características técnicas de la embarcación eléctrica más grande del mundo

Las cifras del China Zorrilla reflejan la magnitud del proyecto. El ferry tiene 130 metros de eslora, 32 metros de manga y capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros junto con 225 vehículos en cada viaje.

Su sistema de propulsión funciona mediante baterías de iones de litio con una capacidad superior a los 40 MWh, uno de los mayores sistemas de almacenamiento energético instalados en una embarcación de pasajeros. La energía alimenta ocho motores eléctricos conectados a hidrojets de última generación, una tecnología que reduce vibraciones, ruido y emisiones.

Además, cuenta con una autonomía cercana a los 180 kilómetros, más que suficiente para cubrir los aproximadamente 60 kilómetros que separan a Buenos Aires de Colonia.

De Australia al Río de la Plata: la travesía del buque que trasladó al “China Zorrilla”

El ferry fue construido en Tasmania, Australia, pero no realizó el cruce oceánico por sus propios medios. Debido a que fue diseñado para trayectos fluviales de corta distancia, debió ser transportado a bordo del Black Marlin, un buque especializado en cargas de gran porte.

El primer ferry eléctrico Hull 096, también conocido como China Zorrilla. Foto: Incat

La operación logística incluyó el cruce del Océano Pacífico, el paso por el Estrecho de Magallanes y la navegación por el Atlántico Sur hasta llegar al puerto de Nueva Palmira. Allí se realizó una compleja maniobra de flotación para liberar el ferry y permitir su ingreso definitivo a las aguas rioplatenses.

La elección de Nueva Palmira respondió a cuestiones técnicas vinculadas al calado y profundidad necesarias para ejecutar el procedimiento de descarga del gigantesco carguero.

Buenos Aires - Colonia: cuándo empieza a operar la ruta del megaferry

Luego de su arribo, el China Zorrilla iniciará una etapa de inspecciones, controles de seguridad y pruebas de navegación entre Colonia del Sacramento y Buenos Aires. Estas evaluaciones son indispensables para obtener las autorizaciones definitivas de los organismos marítimos de ambos países.

Una vez concluido ese proceso, el ferry comenzará a prestar servicios regulares para pasajeros y vehículos en la tradicional ruta Buenos Aires - Colonia, una conexión clave para el turismo y la actividad económica entre Argentina y Uruguay.

El impacto ambiental y la eliminación de emisiones directas en el estuario rioplatense

La principal innovación del proyecto es la eliminación de las emisiones directas durante la navegación. Al funcionar completamente con electricidad, el ferry prescinde del uso de combustibles fósiles y reduce considerablemente su huella ambiental.

El China Zorrilla, de Buquebus. Foto: X/@MascariniMarce

Para hacerlo posible, se desarrolló infraestructura específica en ambas terminales. En Colonia, junto con UTE, se instaló una estación de alta potencia destinada a la recarga de baterías, mientras que en Buenos Aires se avanzó con una solución similar en la terminal de Puerto Madero.

La iniciativa también aprovecha la matriz energética uruguaya, compuesta en gran medida por fuentes renovables, lo que fortalece el perfil sustentable del proyecto.

Experiencia a bordo: servicios, accesibilidad y el freeshop más grande del mundo

Además de la innovación tecnológica, el China Zorrilla apunta a mejorar la experiencia de viaje. El interior dispone de 3.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, con espacios diseñados para pasajeros de distintas categorías.

El ferry contará con clases Turista, Business y Primera, áreas gastronómicas, conexión a internet de alta velocidad y dos ascensores que facilitarán la accesibilidad desde los sectores destinados a vehículos.

Entre sus principales atractivos sobresale un dato singular: incorporará el free shop a bordo más grande del mundo en un ferry, una apuesta de Buquebus para reforzar el perfil turístico y comercial de la conexión entre Buenos Aires y Colonia.