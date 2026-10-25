Halloween en Buenos Aires: la estación de tren que cambiará por completo para ofrecer una experiencia inmersiva de terror

La estación de tren que cambiará por completo para ofrecer una experiencia inmersiva de terror. Foto: Gemini IA

Se acerca Halloween y algunas localidades ya tienen su itinerario completo para festejar junto a los vecinos. Este es el caso de San Fernando, donde una estación del Tren de la Costa se convertirá en un escenario de una experiencia inmersiva de terror para toda la familia y con un despliegue artístico que se supera año a año.

El espectáculo, titulado “El futuro ya llegó”, combinará efectos audiovisuales, música y actuaciones en vivo para invitar al público a recorrer un espacio atravesado por situaciones misteriosas. La actividad se realizará el sábado 31 de octubre en el Centro Cultural El Andén, ubicado en la estación de esta localidad y tendrá entrada totalmente gratuita.

Allí, los asistentes podrán ingresar en grupos para vivir un recorrido de aproximadamente 20 minutos, en una propuesta que vincula el terror con la tecnología y sus efectos sobre la vida cotidiana.

Halloween en San Fernando Foto: Municipal San Fernando

Halloween en San Fernando: cuándo es el espectáculo y cuáles son los horarios

El espectáculo comenzará a las 20 y se extenderá hasta aproximadamente las 23 del sábado 31 de octubre y durante ese período, los espectadores podrán ingresar en grupos para realizar el recorrido inmersivo, que tendrá una duración estimada de 20 minutos por experiencia.

La actividad se desarrollará en el Centro Cultural El Andén y se propone como una alternativa para quienes busquen una salida diferente durante la celebración de Halloween en la zona norte del conurbano bonaerense.

La propuesta está recomendada para mayores de 6 años. Desde la organización también advirtieron que se utilizarán sonidos que podrían resultar molestos para personas con sensibilidad auditiva, un aspecto importante para tener en cuenta antes de asistir con chicos.

El Tren de la costa se convertirá en la sede del Halloween Foto: Wikipedia

Cómo será “El futuro ya llegó”, la experiencia inmersiva de terror

La puesta combinará recursos tecnológicos y expresiones artísticas para transformar el espacio de la estación en un escenario de suspenso. La historia incluirá dispositivos electrónicos, ciborgs y fallas en un sistema que desencadenarán situaciones misteriosas a lo largo del recorrido.

Uno de los atractivos principales será el mapping, una técnica que utiliza proyecciones audiovisuales sobre superficies y edificios para crear efectos visuales integrados a la arquitectura. En esta ocasión, estará a cargo de Makana Cine.

El espectáculo también contará con actores y bailarines de las compañías La Popular y El Ceibal, además de una ambientación basada en juegos de luces y sonidos. La combinación de estos elementos buscará generar una experiencia sensorial en la que el público no solo observe una representación, sino que también avance por diferentes escenas.

La propuesta incluirá, además, referencias musicales a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con pasajes instrumentales y samplers de canciones de la emblemática banda argentina.