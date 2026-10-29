Nació en 1990 como una pequeña reunión de perros disfrazados para Halloween: 36 años después, es uno de los desfiles caninos más famosos de Nueva York

Un perro disfrazado de detective es sostenido en brazos durante el desfile anual de perros de Halloween de Tompkins Square en Manhattan, Nueva York, EE. UU. Foto: REUTERS

Cada año, cuando se acerca Halloween, las calles de Nueva York se convierten en el escenario de una de las tradiciones más curiosas de Estados Unidos: un multitudinario desfile de perros disfrazados que reúne a familias, turistas y amantes de los animales. Desde pequeños superhéroes hasta estrellas del deporte y personajes de películas, las mascotas se transforman en protagonistas de una celebración que ya lleva 36 años de historia.

Se trata del Tompkins Square Halloween Dog Parade, un evento que nació en 1990 y se convirtió en una de las celebraciones caninas más famosas de Manhattan. Aunque Halloween se festeja el 31 de octubre, el desfile suele organizarse con anticipación. En 2026, su edición número 36 se realizó el sábado 17 de octubre, en el barrio East Village, con cientos de perros y disfraces que llamaron la atención por su originalidad.

Luna, una bulldog francés, aparece disfrazada de pulpo durante el desfile anual de perros de Halloween de Tompkins Square en Manhattan, Nueva York, EE. UU. Foto: REUTERS

La celebración no solo reúne a mascotas con vestuarios sorprendentes: también incluye un concurso de disfraces y actividades destinadas a promover el rescate y la adopción de animales.

Cómo nació el famoso desfile de perros de Halloween en Nueva York

La historia comenzó en 1990, cuando un grupo de vecinos y dueños de mascotas empezó a organizar pequeños encuentros de Halloween en los alrededores de Tompkins Square Park, uno de los espacios más conocidos del East Village.

Con el paso de los años, la reunión creció y se convirtió en una tradición anual. Los participantes comenzaron a elaborar disfraces cada vez más originales, mientras que el evento atraía a visitantes interesados en fotografiar a los perros.

Actualmente, la organización lo presenta como uno de los desfiles caninos más grandes del mundo. Cada edición reúne a mascotas, familias y espectadores que recorren las calles de Manhattan para disfrutar de una celebración que combina creatividad y humor.

Un perro disfrazado desfila durante el desfile anual de perros de Halloween de Tompkins Square en Manhattan, Nueva York, EE. UU. Foto: REUTERS

Sin embargo, su continuidad llegó a estar en riesgo debido a las dificultades para organizar una convocatoria cada vez más grande. Para preservar la tradición, la escritora y defensora de los animales Fern Watt impulsó la creación de New York Dog Parade, una organización sin fines de lucro que asumió la coordinación del evento.

Halloween 2026: los disfraces de perros más originales que desfilaron por Manhattan

La edición de 2026 se celebró el 17 de octubre, dos semanas antes de Halloween, y volvió a transformar el East Village en una pasarela canina.

Los perros desfilaron por Avenue B, desde la calle 13 hasta las inmediaciones de Tompkins Square Park, acompañados por sus dueños. Muchos participantes dedicaron tiempo a confeccionar trajes que recreaban escenas de películas, personajes famosos y objetos cotidianos.

Entre los disfraces más llamativos aparecieron mascotas caracterizadas como María Antonieta, Bad Bunny, una tabla de fiambres y quesos y personajes de películas.

Coconut Jones, un perro maltés, luce un disfraz de Bad Bunny durante el desfile anual de perros de Halloween de Tompkins Square en Manhattan, Nueva York, EE. UU. Foto: REUTERS

Uno de los participantes más originales fue Tofu, un pequeño perro mestizo de caniche cuyos dueños, Sam y Shirley, acostumbran recrear obras de arte famosas. Entre sus inspiraciones se encuentran La Gioconda, de Leonardo da Vinci, y La joven de la perla, de Johannes Vermeer.

El pequeño perro que ganó el concurso de disfraces de Halloween 2026

Uno de los momentos más esperados de cada edición es el concurso que premia a los perros con los disfraces más creativos. Este 2026, el gran ganador fue Snickers, un pequeño shih tzu blanco y negro que sorprendió al jurado con un vestuario inspirado en Jalen Brunson, estrella de los New York Knicks.

El perro lució una camiseta del equipo de básquet y se destacó entre más de 30 participantes de la competencia. Como premio, recibió una cinta firmada por el cantante John Legend y la modelo Chrissy Teigen, además de un año de productos para mascotas de Kismet, la marca fundada por la pareja.

Snickers, ganador del premio al mejor disfraz en el desfile anual de perros de Halloween de Tompkins Square de este año , recibe una cinta en Manhattan, Nueva York, EE. UU. Foto: REUTERS

La tradición de Halloween que también ayuda a perros abandonados

Más allá de los disfraces, el desfile tiene una dimensión solidaria que cobró especial protagonismo en los últimos años.

En Estados Unidos, octubre también es el mes dedicado a promover la adopción de perros de refugios. Por ese motivo, New York Dog Parade colaboró en 2026 con la ASPCA y Animal Care Centers of NYC para dar visibilidad a animales rescatados que todavía esperan encontrar una familia.

Una mujer posa con su perro durante el desfile anual de perros de Halloween de Tompkins Square en Manhattan, Nueva York, EE. UU. Foto: REUTERS

Durante la celebración se destacaron historias de perros disponibles para adopción, con el objetivo de acercarlos a posibles adoptantes y promover la tenencia responsable.

De esta manera, el desfile que comenzó como una pequeña reunión de vecinos terminó convirtiéndose en una tradición de Halloween que combina mascotas, disfraces, creatividad y solidaridad.