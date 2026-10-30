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En una Casa Blanca vestida de Halloween, Donald y Melania Trump celebraron con la entrega de caramelos a decenas de niños

El presidente nortemericano celebró la tradicional fiesta en un evento abierto a funcionarios, militares, otros ciudadanos y sus familias. Fue la segunda ocasión en la que la pareja presidencial organiza en la Casa Blanca el “truco o trato”.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Donald y Melania Trump celebran Halloween en la Casa Blanca.
Donald y Melania Trump celebran Halloween en la Casa Blanca. Foto: EFE
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Donald y Melania Trump festejaron Halloween con la tradicional entrega de dulces a niños de todas las edades, que lucieron sus disfraces en una Casa Blanca decorada para la ocasión con decenas de calabazas.

Tras un evento de campaña en Carolina del Sur de cara a las próximas elecciones de medio término, el republicano y su esposa entregaron golosinas en una de las entradas que da al Jardín Sur de la residencia ejecutiva, abierta a funcionarios, militares, otros ciudadanos y sus familias.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth; el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer; y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller, estuvieron entre los asistentes al evento, previsto para acoger a unas 6.000 personas.

Donald y Melania Trump celebran Halloween en la Casa Blanca.
Donald y Melania Trump celebran Halloween en la Casa Blanca.

Esta es la segunda ocasión, durante el segundo mandato de Trump, en la que la pareja presidencial organiza en la Casa Blanca el “truco o trato” previo a la noche de Halloween.

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El mandatario y su esposa repartieron chocolates y posaron con los invitados disfrazados de magos, dinosaurios, policías y varios expresidentes como George Washington y Abraham Lincoln.

Trump llegó a firmar lo que parecía una copia de la Declaración de Independencia de uno de ellos.

Donald y Melania Trump celebran Halloween en la Casa Blanca.
Donald y Melania Trump celebran Halloween en la Casa Blanca. Foto: EFE

Una calabaza gigante fue una de las grandes atracciones de la velada y sirvió de fondo para fotos tomadas por los asistentes, que también recibieron pequeñas calabazas y manzanas como recuerdo.

Varios puestos con libros para colorear, kits de experimentos científicos y juguetes fueron dispuestos a lo largo del césped de la icónica residencia presidencial.

Todo mientras la banda “Strolling Strings” de la Fuerza Aérea amenizó el evento con melodías tradicionales de Halloween y varios clásicos, que hicieron que el presidente bailara al menos unos segundos.

Donald y Melania Trump celebran Halloween en la Casa Blanca.
Donald y Melania Trump celebran Halloween en la Casa Blanca. Foto: EFE

Un sobrevuelo del Air Force One sorprendió a los asistentes, que aplaudieron cuando el avión presidencial pasó muy cerca de la azotea de la Casa Blanca.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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