Con un globo y papel de seda: el fantasma flotante ideal para decorar en Halloween

Cómo hacer una decoración de Halloween económica con un globo y papel Foto: Pinterest

Decorar la casa para Halloween no requiere grandes gastos ni adornos comprados, ya que con pocos elementos, se puede hacer un gran escenario terrorífico para festejar durante toda la noche. De hecho, con un globo, una cuerda y un trozo de papel de seda se puede crear un fantasma flotante, una manualidad sencilla que aporta un toque original y terrorífico a cualquier ambiente.

Esta propuesta es ideal para quienes buscan ideas de decoración de la Noche de Brujas fáciles de hacer en casa. Además, permite personalizar el tamaño, la expresión y la ubicación de cada figura para ambientar la entrada, el living o las ventanas con un estilo propio.

Cómo hacer una decoración de Halloween económica con un globo y papel Foto: Pinterest

La propuesta nació de la experta en decoración y madre de tres niños, Vanesa Morillas, quien compartió el paso a paso en su cuenta de Instagram (@juegos_y_burbujas) y resaltó que es una actividad ideal para incluir a los más chiquitos y alejarlos de la pantalla.

Cómo hacer un fantasma flotante para Halloween paso a paso

Para crear este adorno casero, Vanesa explicó en su publicación que el globo funciona como base para darle volumen a la cabeza, mientras que el papel de seda forma el cuerpo y genera la ilusión de que el fantasma está suspendido en el aire.

El procedimiento es sencillo y no requiere herramientas especiales. Antes de empezar, prepará los siguientes elementos:

Un globo, preferentemente blanco.

Una hoja grande de papel de seda blanco.

Cuerda o hilo para sujetar y colgar el adorno.

Un marcador negro para dibujar la cara.

Tijeras, si necesitás ajustar los bordes del papel.

También podés utilizar hilo transparente para disimular el soporte y reforzar el efecto de un fantasma flotando.

Cómo hacer una decoración de Halloween económica con un globo y papel Foto: Pinterest

Cuáles son los pasos para armar el fantasma casero

Inflá el globo. Elegí el tamaño que quieras para la cabeza del fantasma y asegurá el nudo para que no pierda aire.

Atá la cuerda. Sujetá un hilo al nudo del globo y dejá suficiente longitud para poder colgar la figura.

Colocá el papel de seda. Extendé la hoja sobre el globo y acomodala para que cubra la parte superior y caiga hacia abajo, formando el cuerpo del fantasma.

Dale forma al cuerpo. Dejá que los extremos del papel queden sueltos para crear una silueta irregular. Manipulá el material con cuidado para evitar que se rompa.

Dibujá los ojos y la boca. Usá un marcador negro para darle una expresión simpática o aterradora, según el estilo que quieras para tu decoración de Halloween.

Colgá el adorno. Fijá la cuerda a un soporte firme. Si utilizás hilo transparente, el fantasma parecerá flotar en el ambiente.

Cómo hacer una decoración de Halloween económica con un globo y papel Foto: Pinterest

Dónde colocar los fantasmas flotantes para decorar la casa en Halloween

Los fantasmas caseros se pueden ubicar en distintos sectores del hogar para crear una ambientación temática. En la entrada, funcionan como un detalle de bienvenida para los invitados; en el living, pueden combinarse con calabazas, telarañas artificiales y luces tenues.

Otra opción es colgar varios fantasmas a diferentes alturas para generar la sensación de que están flotando por la habitación. También se pueden colocar cerca de las ventanas o en galerías cubiertas, siempre que estén protegidos del viento y la humedad.

Para lograr una decoración equilibrada, conviene combinar el blanco de los fantasmas con detalles negros y naranjas, dos colores asociados con Halloween.