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Tiene 10 episodios y está basada en una novela de Stephen King: la adictiva miniserie con Jason Bateman para ver en Halloween

Se trata de una producción original de HBO que mezcla elementos de policial con terror sobrenatural. Además de Bateman, el elenco está encabezado por Ben Mendelsohn (Bloodline) y Cynthia Erivo (Wicked).

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El visitante, serie de HBO para ver en Halloween
Jason Bateman protagoniza El Visitante y, además, dirige dos episodios de la producción que se puede ver en HBO Max. Foto: IMDb
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Esta sábado 31 de octubre se celebra Halloween, y aunque es una festividad muy popular en Estados Unidos, cada vez tiene más presencia en otros países del mundo. Además, se trata de una noche ideal para ver películas o miniseries de terror en casa. Para aquellos que prefieren las historias divididas en capítulos, una opción para este fin de semana puede ser El Visitante (The Outsider en inglés), un thriller basado en una de las últimas novelas de Stephen King.

La producción se encuentra disponible en HBO Max y tiene 10 episodios de 45 minutos de duración aproximadamente. Se estrenó el 12 de enero 2020, pero quedó desdibujada por la pandemia de COVID-19 que aconteció unos meses después en todo el mundo.

Hoy es una joya oculta del catálogo de la plataforma de streaming a la que pocos se han animado y que mezcla elementos de policial con terror sobrenatural. Una adaptación del “maestro del suspenso literario” que compite a la par con películas como El Resplandor y Carrie.

El Visitante: de qué trata la miniserie basada en la novela homónima de Stephen King

En un aparente pueblo tranquilo de Georgia, Estados Unidos, un niño llamado Franki Peterson, de 11 años, es hallado muerto en un descampado. Los detectives Ralph Anderson y Holly Gibney se ponen al hombro una cruda investigación que intentará dar con el homicida del pequeño. Sin embargo, no será nada sencillo.

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El Visitante, serie basada en una novela de Stephen King
Ben Mendelsohn (Bloodline) y Cynthia Erivo (Wicked) interpretan a dos detectives que tratarán de encontrar al asesino de un niño de 11 años. Foto: IMDb

Si bien uno de los sospechosos será Terry, el entrenador de béisbol del chico y un hombre muy querido por la comunidad, al inicio de la pesquisa aparecerán elementos que podrían vincular este crimen con una extraña fuerza sobrenatural.

De esta manera, su investigación se verá contrariada por un no tan simple interrogante: ¿es Terry inocente y están ante un hecho enigmático y sin precedentes o el sujeto ha logrado engañar a todo el condado con su supuesta simpatía y es en verdad un asesino?

Quiénes actúan en El Visitante, la serie de terror para ver en HBO Max

Además de Jason Bateman que interpreta a Terry, el principal sospechoso del crimen, la miniserie cuenta con un elenco de grandes figuras del cine. Ben Mendelsohn, conocido por su participación en Bloodline, es Ralph Anderson, un detective experimentado que se ve atravesado por una tragedia personal mientras investiga el caso.

También participa en El Visitante, la actriz británica Cynthia Erivo (Wicked), quien da vida a una investigadora privada con métodos bastante particulares para llevar a cabo el análisis del asesinato. En tanto, completa el reparto, Julianne Nicholson como Gloria, la esposa de Terry.

El Visitante, serie basada en una novela de Stephen King
El Visitante, es una miniserie de 10 episodios basada en una novela de Stephen King, publicada en 2018. Foto: IMDb

Un dato interesante es que Bateman dirigió los dos primeros episodios de la miniserie. Hace varios años que el actor ha dado rienda suelta a su labor como productor y director. De hecho, ya había estado al mando de varios capítulos de Ozark, una destacada serie sobre narcotráfico.

Por qué es una excelente opción para ver en Halloween

Haciendo caso omiso a las típicas recomendaciones para Halloween con historias sangrientas y poco argumento creativo, El Visitante es una propuesta donde el terror se construye lentamente y en donde los diálogos y las expresiones de los personajes dicen mucho más que los propios hechos.

Además, los guionistas hicieron un gran trabajo con la adaptación de esta obra de Stephen King: pudieron construir un ambiente cubierto de sospechas e hipótesis que se irán deshilvanando solo en el final.

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