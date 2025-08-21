Un nuevo estudio médico reveló los peligros ocultos del ibuprofeno y advirtió sobre sus graves efectos secundarios

El medicamento es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que alivia dolores, fiebre e inflamación. Sin embargo, en grandes cantidades puede ser tóxico para el organismo.

Medicamentos. Foto: Unsplash.

El ibuprofeno es usado, habitualmente, para aliviar dolores y molestias. En este contexto, es crucial evitar mezclarlo con ciertos medicamentos, como diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA).

Un diurético es un medicamento que hace que los riñones produzcan más orina para que el organismo pueda eliminar el líquido y la sal sobrante, según detalló el Instituto Nacional del Cáncer.

Ibuprofeno 400, analgésico antiinflamatorio. Foto: Farmacity.

Las personas que toman diuréticos e inhibidores de la ECA, pueden tener problemas de insuficiencia cardiaca o hepática, así como quienes acumulen líquido o tengan problemas renales, precisó ‘Mayo Clinic’.

Por estos motivos mencionados, al momento de ingerir ibuprofeno, dicho medicamento puede evitar que el diurético haga bien su efecto o trabajo.

Por otro lado, si los tomas juntos también podés aumentar la probabilidad de padecer más problemas renales o, en el caso de las personas que padecen hipertensión, podría subirles la presión arterial.

¿Qué pasa si una persona tiene sobredosis de ibuprofeno?

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que alivia dolores, fiebre e inflamación, pero en grandes cantidades puede ser tóxico.

Exceder la dosis puede dañar órganos como el estómago, hígado o los riñones, y en casos extremos, provocar convulsiones o paro cardíaco.

El exceso de ibuprofeno puede ser tóxico para el organismo. Foto: Unsplash.

Los síntomas de una sobredosis de ibuprofeno varían según la cantidad y el tiempo transcurrido. Al principio, podés sentir dolor abdominal, náuseas o vómitos.

En casos más graves, aparecen convulsiones, dificultad para respirar, sangrado estomacal o incluso coma. Los chicos y adultos mayores son más sensibles.

¿Qué hacer si una persona ingirió mucho ibuprofeno?

Si alguien tomó demasiado ibuprofeno, buscá ayuda médica rápido. Mientras tanto, no des comida ni intentes provocar vómitos, porque puede empeorar las cosas.

Para prevenir, siempre seguí las instrucciones del envase o las indicaciones del médico y evitá mezclar ibuprofeno con otros AINE (como aspirina) sin consultar.