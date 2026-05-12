Atención odontológica y oftalmológica gratis en CABA: dónde están los operativos esta semana
Los operativos se realizarán entre hasta el 16 de mayo en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires e incluirán controles de salud, vacunación, asesoramiento en trámites y otros servicios gratuitos para vecinos. Todos los detalles.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el nuevo cronograma del programa “Más Servicios en tu Barrio”, que ofrecerá atención odontológica y oftalmológica gratuita en distintos puntos de la Ciudad hasta el 16 de mayo de 2026.
Durante toda la semana, los vecinos podrán acceder a controles médicos, diagnósticos y asesoramiento profesional en espacios públicos de diferentes barrios porteños. Las prestaciones cuentan con cupos limitados y requieren turno previo.
Cómo sacar turno para la atención gratuita
Tanto la atención odontológica como la oftalmológica se realizan únicamente con reserva anticipada. Los turnos pueden solicitarse desde las 14 horas a través de la turnera habilitada en el perfil oficial de Instagram del programa “Más Servicios en tu Barrio” (@masserviciosentubarrio)
Debido a la alta demanda, recomiendan gestionar el turno apenas se habilita el sistema, ya que los cupos disponibles suelen completarse rápidamente.
Cronograma de atención odontológica y oftalmológica
Los operativos se desarrollarán en distintos barrios de la Ciudad con el siguiente esquema:
Estación Villa Urquiza
- Martes 12 de mayo, de 9 a 14: atención oftalmológica.
- Miércoles 13 de mayo, de 9 a 14: atención odontológica.
Plaza Aristóbulo del Valle
- Jueves 14 de mayo, de 9 a 14: atención oftalmológica.
- Viernes 15 de mayo, de 9 a 14: atención odontológica.
Parque Avellaneda
- Sábado 16 de mayo, de 9 a 14: atención odontológica y oftalmológica.
¿Qué servicios incluye la atención odontológica?
Los controles odontológicos permiten detectar problemas bucodentales de forma temprana y realizar derivaciones para tratamientos básicos cuando es necesario.
Además, las consultas apuntan a fomentar la prevención y el cuidado de la salud oral, facilitando el acceso gratuito a vecinos que muchas veces no cuentan con cobertura médica privada.
En paralelo, la Universidad de Buenos Aires continúa brindando atención en el Hospital Odontológico de la Facultad de Odontología.
¿Cómo funciona el servicio oftalmológico?
La atención oftalmológica incluye controles visuales completos realizados por profesionales especializados.
En los casos en que se detecten problemas de visión, los pacientes reciben la indicación correspondiente para acceder a lentes gratuitos, además de información sobre las fechas y modalidades de entrega.
Otros servicios gratuitos disponibles
Además de la atención médica, el programa “Más Servicios en tu Barrio” ofrece distintos trámites y asesoramientos para los vecinos.
Entre las prestaciones disponibles se encuentran:
- Atención social.
- Gestión de trámites vinculados a AGIP, ANSES y Tarjeta SUBE.
- Asesoramiento sobre subsidios de luz, agua y gas.
- Defensa al Consumidor y mediación vecinal.
- Programas educativos y asistencia para personas con discapacidad.
- Vacunación antigripal y contra el COVID-19.
- Vacunación y atención veterinaria para mascotas.
- Servicios del Repara Móvil.
Con este tipo de operativos, el Gobierno porteño busca acercar servicios esenciales a distintos barrios de la Ciudad y facilitar el acceso gratuito a controles médicos y trámites del día a día.