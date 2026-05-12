El programa “Más Servicios en tu Barrio” recorrerá distintos puntos de la Buenos Aires con atención médica y trámites gratuitos. Foto: Freepik.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el nuevo cronograma del programa “Más Servicios en tu Barrio”, que ofrecerá atención odontológica y oftalmológica gratuita en distintos puntos de la Ciudad hasta el 16 de mayo de 2026.

Durante toda la semana, los vecinos podrán acceder a controles médicos, diagnósticos y asesoramiento profesional en espacios públicos de diferentes barrios porteños. Las prestaciones cuentan con cupos limitados y requieren turno previo.

Los operativos contarán además con vacunación, asesoramiento social y servicios veterinarios para mascotas. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Cómo sacar turno para la atención gratuita

Tanto la atención odontológica como la oftalmológica se realizan únicamente con reserva anticipada. Los turnos pueden solicitarse desde las 14 horas a través de la turnera habilitada en el perfil oficial de Instagram del programa “Más Servicios en tu Barrio” (@masserviciosentubarrio)

Debido a la alta demanda, recomiendan gestionar el turno apenas se habilita el sistema, ya que los cupos disponibles suelen completarse rápidamente.

Turnos para "Más servicios en tu barrio". Para acceder a la atención odontológica y oftalmológica es obligatorio gestionar un turno previo debido a los cupos limitados. Foto: Instagram / masserviciosentubarrio.

Cronograma de atención odontológica y oftalmológica

Los operativos se desarrollarán en distintos barrios de la Ciudad con el siguiente esquema:

Estación Villa Urquiza

Martes 12 de mayo, de 9 a 14: atención oftalmológica.

Miércoles 13 de mayo, de 9 a 14: atención odontológica.

Plaza Aristóbulo del Valle

Jueves 14 de mayo, de 9 a 14: atención oftalmológica.

Viernes 15 de mayo, de 9 a 14: atención odontológica.

Parque Avellaneda

Sábado 16 de mayo, de 9 a 14: atención odontológica y oftalmológica.

Los controles odontológicos permitirán realizar diagnósticos tempranos y derivaciones para tratamientos básicos. Foto: Freepik.

¿Qué servicios incluye la atención odontológica?

Los controles odontológicos permiten detectar problemas bucodentales de forma temprana y realizar derivaciones para tratamientos básicos cuando es necesario.

Además, las consultas apuntan a fomentar la prevención y el cuidado de la salud oral, facilitando el acceso gratuito a vecinos que muchas veces no cuentan con cobertura médica privada.

En paralelo, la Universidad de Buenos Aires continúa brindando atención en el Hospital Odontológico de la Facultad de Odontología.

¿Cómo funciona el servicio oftalmológico?

La atención oftalmológica incluye controles visuales completos realizados por profesionales especializados.

En los casos en que se detecten problemas de visión, los pacientes reciben la indicación correspondiente para acceder a lentes gratuitos, además de información sobre las fechas y modalidades de entrega.

La atención oftalmológica incluye estudios visuales y, en caso de ser necesario, acceso a lentes gratuitos.

Otros servicios gratuitos disponibles

Además de la atención médica, el programa “Más Servicios en tu Barrio” ofrece distintos trámites y asesoramientos para los vecinos.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran:

Atención social.

Gestión de trámites vinculados a AGIP, ANSES y Tarjeta SUBE.

Asesoramiento sobre subsidios de luz, agua y gas.

Defensa al Consumidor y mediación vecinal.

Programas educativos y asistencia para personas con discapacidad.

Vacunación antigripal y contra el COVID-19.

Vacunación y atención veterinaria para mascotas.

Servicios del Repara Móvil.

Con este tipo de operativos, el Gobierno porteño busca acercar servicios esenciales a distintos barrios de la Ciudad y facilitar el acceso gratuito a controles médicos y trámites del día a día.