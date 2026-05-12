Tomar agua es bueno para la salud. Foto: Freepik

La importancia de tomar agua es un dato popularmente conocido, sobre todo, en adultos mayores.

Sus beneficios tienen que ver con prevenir el deterioro cognitivo, reducir el riesgo de enfermedades relacionadas al envejecimiento y mantener un buen estado de salud general.

Tomar agua regularmente es fundamental Foto: Unsplash

En tanto, se comprobó que consumir menos agua de la recomendada incrementa el riesgo de complicaciones cerebrales y físicas.

El estudio que acerca precisiones

El estudio realizado por el equipo de científicos de Corea del Sur, KBASE Research Group, reveló que quienes consumen menos de 1,2 litros de agua por día presentan mayores niveles de depósito de amiloide-β y más daño en la sustancia blanca cerebral, en comparación con quienes mantienen una ingesta superior.

Según el informe, “una baja ingesta diaria de líquidos se asoció significativamente con un mayor nivel de depósito de amiloide-β, especialmente en individuos negativos para apolipoproteína E4”.

Conocé la cantidad de agua que tenés que tomar para bajar de peso

En la misma línea, otro artículo científico apunta que “la deshidratación sostenida incrementa considerablemente las probabilidades de infecciones urinarias, hipertensión y accidente cerebrovascular”, y que tanto la memoria a corto plazo como la atención visual sostenida se ven afectadas negativamente cuando los niveles de hidratación son bajos.

“El agua es esencial para la función cerebral, pero su papel en la cognición recién empieza a ser comprendido” y que los mayores de 60 aos constituyen uno de los grupos más vulnerables a la deshidratación, junto con los niños.

Las limitaciones que aún presentan este tipo de estudios

Las investigaciones revisadas reconocen limitaciones en la metodología, como la falta de mediciones objetivas del estado de hidratación y la dificultad para estandarizar las pruebas cognitivas.

¿Tomar mucha agua hace mal?. Foto: Unsplash

Especialistas sugieren que futuras investigaciones deberían incluir biomarcadores, estudios de neuroimagen y protocolos experimentales más precisos para determinar el impacto real de la hidratación en la cognición.

A pesar de estas limitaciones, los datos disponibles respaldan el valor de la hidratación como pilar para el mantenimiento de la función física y mental en la vejez.