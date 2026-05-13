Las infusiones y los alimentos que ayudan a controlar la pesadez estomacal. Foto: Freepik.

Los fines de semana, especialmente cuando son largos, suele aumentar el consumo de comida y eso puede derivar en molestias digestivas. La acidez, la pesadez estomacal y el cansancio aparecen con frecuencia tras los excesos, aunque existen algunas infusiones naturales y alimentos que pueden ayudar a aliviar estos síntomas.

La pesadez estomacal suele manifestarse en la parte superior del abdomen y generar sensación de saciedad apenas se empieza a comer. Desde Mayo Clinic advirtieron que este malestar también puede estar relacionado con otros trastornos digestivos.

Acidez estomacal. Foto: Freepik.

En este contexto, una health coach especializada en nutrición holística destacó la importancia de masticar correctamente los alimentos. “Triturar bien la comida facilita el trabajo de las enzimas digestivas”, explicó. Además, señaló que ingerir alimentos poco masticados obliga al sistema digestivo a realizar un esfuerzo mayor, lo que puede provocar sensación de pesadez y malestar.

Cuáles son los alimentos que evitan la acidez

Según la nutricionista Claudia Rosete, secretaria del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas del Principado de Asturias (Codinupa) y Dietista-Nutricionista en Clínica Claudia Rosete, para aliviar la acidez conviene elegir alimentos fáciles de digerir, como carnes blancas, pescados, caldos suaves y verduras poco fibrosas. También recomienda consumir alimentos ricos en mucílagos, sustancias que ayudan a proteger la mucosa del estómago.

Calabaza

Tiene mucílagos y betacarotenos, que ayudan a proteger el sistema digestivo y aliviar la inflamación del estómago.

Almendras

Aportan fibra, vitaminas y minerales como calcio y magnesio. Además, ayudan a cuidar la flora intestinal.

Las almendras son un alimento muy bueno para controlar la acidez. Foto: Unsplash

Brócoli

Es rico en vitaminas, fibra y antioxidantes, lo que favorece la digestión y ayuda a eliminar toxinas.

Coliflor

Contiene fibra, vitaminas C y K y minerales antioxidantes que contribuyen a proteger el sistema digestivo.

Banana

Es uno de los mejores alimentos para el estómago porque ayuda a neutralizar el ácido gracias a sus propiedades alcalinas. También aporta potasio y fibra.

Bebidas que ayudan a aliviar el malestar estomacal

Jugo de aloe vera

El aloe vera puede colaborar con la digestión, favorecer el tránsito intestinal y ayudar a aliviar cuadros de gastritis. La aloína presente en esta planta actúa como un laxante natural, ya que aumenta el contenido de agua en el intestino y estimula las contracciones intestinales que facilitan la digestión.

Sin embargo, no se recomienda consumir la planta en su estado natural, debido a que puede contener componentes tóxicos. Por eso, lo ideal es adquirirla en formato líquido en dietéticas o herboristerías, donde ya pasó por un proceso de depuración. La cantidad sugerida es de hasta dos cucharadas soperas por día.

Jugo de aloe vera para la acidez. Foto: Freepik

Tisana de manzanilla

La manzanilla es una de las hierbas más utilizadas para aliviar molestias digestivas. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, ayuda a reducir la irritación intestinal, los espasmos y la indigestión. Según especialistas del portal Healthline, también puede contribuir a disminuir la acidez, prevenir úlceras y evitar el crecimiento de bacterias dañinas.

Para prepararla, se recomienda hervir un litro de agua y añadir dos cucharadas de flores secas de manzanilla. De todos modos, las personas alérgicas a esta hierba, así como mujeres embarazadas y niños, deberían consultar con un especialista antes de consumirla.

Infusión de cedrón

El cedrón es otra planta reconocida por sus propiedades digestivas. Sus hojas contienen aceites esenciales que ayudan a aliviar dolores estomacales y reducir la sensación de pesadez después de las comidas.

Infusión de cedrón. Foto: Unsplash.

La preparación es sencilla: por cada litro de agua hirviendo se debe incorporar una cucharada de hojas de cedrón y dejar infusionar durante cuatro minutos antes de consumir.