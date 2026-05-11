Revelan el misterio de la longevidad en EE.UU.:

Cómo influye el estilo de vida estadounidense en estos resultados científicos. Foto: Freepik.

Si bien Estados Unidos es el país más rico del mundo, los ciudadanos de allí viven menos que los de otros países desarrollados como Japón, Suiza o Australia.

Un grupo de científicos comparó las causas de muerte en EE.UU. con las de otros 17 países ricos, a partir de más de 63 millones de registros. El análisis concluyó que, entre 1999 y 2022, más de 12 millones de muertes podrían haberse evitado si el país hubiera tenido tasas de mortalidad similares a las de esas naciones.

Enfermedades cardiovasculares y “muertes por desesperación”: las dos causas que explican el fenómeno detectado por científicos

En la investigación, publicada en JAMA Network Open, se analizaron más de 63 millones de registros de defunción, de 18 países ricos, y se detectaron dos grandes causas detrás de este fenómeno: las enfermedades cardiovasculares y las llamadas “muertes por desesperación”, que estaban vinculadas con el consumo excesivo de drogas, alcohol y el suicidio.

Los investigadores advierten que la crisis de salud mental y el consumo de sustancias son factores cada vez más determinantes en la expectativa de vida de los estadounidenses. Foto: Freepik.

Los analistas observaron que las muertes por problemas cardíacos y circulatorios afectan a muy temprana edad a los estadounidenses. En promedio, los adultos de entre 45 y 64 años comenzaron a registrar tasas de mortalidad elevadas una década antes que los mayores de 65 años.

Cómo influye el estilo de vida estadounidense en estos resultados científicos

En ese sentido, el estudio relaciona las muertes con obesidad, mala alimentación y enfermedades asociadas como diabetes, trastornos metabólicos y afecciones renales crónicas.

Por otro lado, aunque entre 1999 y 2009 Estados Unidos había logrado reducir las muertes cardiovasculares, siguiendo la tendencia de otros países desarrollados, la situación empeoró desde 2010 en adelante. Entre los menores de 45 años, el mayor crecimiento se registró en las llamadas “muertes por desesperación”. Este término está relacionado con sobredosis de drogas, abuso de alcohol y suicidios.

Además, los investigadores advierten que la crisis de salud mental y el consumo de sustancias son factores cada vez más determinantes en la expectativa de vida de los estadounidenses.

Según datos oficiales, un estadounidense que nació en el 2024 vivirá cerca de 79 años. Foto: Freepik.

Para revertir esta tendencia, los científicos consideran clave reforzar:

La prevención y detección temprana de enfermedades.

El acceso a médicos y medicamentos.

La atención de salud mental.

La asistencia a los sectores más vulnerables.

Según datos oficiales, un estadounidense que nació en el 2024 vivirá cerca de 79 años. Si bien se trata de la expectativa de vida más alta registrada en el país desde 1900, sigue siendo menor que la de otros países desarrollados: en Japón alcanza los 85 años y en Suiza los 84.