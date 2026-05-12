El crucero MV Hondius evacuó a los últimos pasajeros tras el brote de hantavirus. Foto: REUTERS

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius a principios de abril generó preocupación sanitaria a nivel global debido a que el virus involucrado corresponde a la variante Andes, una cepa presente principalmente en Sudamérica y que posee capacidad de transmisión entre personas. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene bajo seguimiento estricto el caso, luego de que el número de afectados ascendiera a 11 pasajeros, incluidos tres fallecimientos.

El MV Hondius había zarpado el 1° de abril desde Ushuaia para realizar un recorrido de expedición por el Atlántico Sur y zonas antárticas. A bordo viajaban casi 150 personas de 23 países. Desde entonces, varios viajeros comenzaron a presentar síntomas compatibles con la enfermedad en distintos puntos del trayecto, mientras el barco hacía escalas en islas remotas del Atlántico.

Desembarco y más de 40 días de aislamiento Foto: REUTERS

Las primeras víctimas fatales fueron un matrimonio neerlandés que había recorrido Sudamérica antes de embarcar en Ushuaia. El hombre, de 70 años, comenzó con síntomas el 6 de abril y murió cinco días después. Su esposa, de 69 años, fue evacuada del barco y murió al día siguiente en un hospital sudafricano. El tercer fallecimiento corresponde a una pasajera alemana que desarrolló neumonía mientras permanecía a bordo. La mujer había presentado fiebre el 28 de abril y murió el 2 de mayo dentro del barco.

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Desembarco y más de 40 días de aislamiento

El pasado lunes, el crucero abandonó finalmente el puerto de Granadilla (isla atlántica española de Tenerife), después de desembarcar a todos los pasajeros que quedaban por evacuar y parte de la tripulación. A raíz de ello, la OMS recomendó cuarentena y aislamiento de los pasajeros para evitar la propagación de la enfermedad. Uno de los datos que llamó la atención es el extenso plazo de tiempo que los pacientes deben estar aislados ya que es muy superior al de otras patologías, como el Covid o el ébola.

El crucero MV Hondius evacuó a los últimos pasajeros tras el brote de hantavirus. Video: EFE

¿Por qué deben guardar una cuarentena de 42 días las personas que han estado en el barco MV Hondius?

Las cuarentenas más largas dependen del tiempo conocido entre el contagio y la aparición de los primeros síntomas, y suelen corresponder a enfermedades en las que el periodo de incubación es muy prolongado, cuando los síntomas iniciales no son muy claros ni determinantes y la enfermedad es especialmente peligrosa.

Así lo explicó a la agencia EFE el investigador Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de Sevilla (sur de España), quien ha incidido en que el comportamiento epidemiológico del hantavirus es muy diferente, y que el periodo de incubación es “muy variable” y puede oscilar entre una y seis semanas (42 días), tal y como se está comprobando con los pasajeros ya repatriados y algunos mostrando síntomas y dando resultados positivos en los primeros test.

La OMS recomendó cuarentena y aislamiento para evitar la propagación Foto: REUTERS

El inmunólogo valoró los protocolos que se han establecido y la ejecución de los mismos, el desembarco y la repatriación de todos los pasajeros a sus países de origen “con los máximos estándares de seguridad”, defendió que se hayan establecido los niveles máximos de alarma “no porque el virus sea muy contagioso, que no lo es, pero sí porque es muy letal”, y cuestionó la laxitud con que se va a tratar a algunos de los pasajeros en sus países y que no se impongan estrictas cuarentenas.

¿Es obligatoria en todos los países la cuarentena para los pasajeros del MV Hondius?

Para Corell, el goteo de casos positivos que se está produciendo “no es nada extraño; lo que hay que evitar es que esas personas contagien a otras”, y ha asegurado que lo que realmente le preocupa no son las personas que han desembargado en Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, y han sido repatriadas a sus países, sino los pasajeros que desembarcaron en la isla de Santa Elena y no están ni localizados ni controlados, y que podrían también no haber sentido síntomas porque estaban incubando la enfermedad y estar contagiando a personas de su entorno.

¿Por qué deben guardar una cuarentena de 42 días las personas que han estado en el barco MV Hondius? Foto: REUTERS

Cómo es el aislamiento en cada país y cuál es el estado de los pasajeros

Países Bajos

Los ocho neerlandeses evacuados tras desembarcar el MV Hondius en Tenerife cumplen una cuarenta preventiva de seis semanas en sus domicilios, cuyo cumplimiento se basará en la responsabilidad individual y la comunicación con las autoridades sanitarias sobre su estado de salud. Es decir, deberán medirse la temperatura, pueden salir brevemente de sus casas con mascarilla y la cuarentena no será supervisada.

También han sido llevados ciudadanos de otros países, entre ellos el capitán polaco, Jan Dobrogowski, 38 filipinos, un guatemalteco, una montenegrina, dos indios, un ruso y un portugués.

Todos ellos -junto al pasajero argentino que iba en el crucero- seguirán el mismo protocolo en hoteles y domicilios.

Además, doce empleados del hospital universitario Radboudumc de Nimega, al este de los Países Bajos, han sido puestos en cuarentena preventiva durante seis semanas tras haber estado potencialmente expuestos al atender a un paciente infectado procedente del crucero.

Estados Unidos

Los 17 pasajeros repatriados a Estados Unidos en un vuelo llegaron a la base aérea de Offutt (Omaha, Nebraska) donde fueron trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska para aislamiento y evaluación, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Reino Unido

Los veinte británicos que viajaban en el barco, junto a un alemán y un japonés, están aislados desde el domingo en el hospital Arrowe Park, en Wirral (oeste de Inglaterra), usado como centro de aislamiento para el covid-19. Hasta el momento ninguno ha dado positivo.

Se espera que estén en este centro hasta 72 horas y luego pasen a aislamiento domiciliario por 45 días y no se les permitirá viajar en transporte público a sus casas.

Otro británico que dio positivo está siendo tratado en Johannesburgo, y otro más en Holanda. Un tercer británico que dio positivo se encuentra en la isla de Tristán de Acuña, isla británica de ultramar donde reside.

España

Los catorce españoles que viajaban en el crucero fueron llevados el domingo al hospital público militar Gómez Ulla, donde permanecerán en una sola planta en habitaciones individuales y sin la posibilidad de recibir visitas realizando la cuarentena de 42 días.

Uno de estos españoles ha dado positivo y presenta síntomas, aunque por el momento se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente, por lo que ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan).

Francia

Francia tiene un caso confirmado de hantavirus: una mujer hospitalizada en cuidados intensivos y en estado estable tras ser repatriada desde Tenerife junto a otros cuatro ciudadanos franceses, que siguen dando negativo y permanecen aislados en el Hospital Bichat de París, según los datos oficiales facilitados la víspera.

El Gobierno francés decidió el lunes por la noche endurecer las reglas de aislamiento: “todos los casos de contacto, sin excepción”, deberán cumplir “una cuarentena reforzada en entorno hospitalario”, tanto las cinco personas que estuvieron a bordo del Hondius como los 22 viajeros que compartieron vuelo con una persona enferma hace quince días.

Alemania

A Alemania han sido evacuadas cinco personas que hasta el momento han dado negativo y no presentan síntomas. Una de las mujeres, que estuvo en “contacto estrecho” con una de las víctimas mortales a bordo del crucero, ha sido trasladada a Düsseldorf donde permanece ingresada en una clínica universitaria, estable y sin detección del virus.

Los otros cuatro ingresaron el lunes en la clínica universitaria de Fráncfort para ser examinados y a lo largo del día se decidió trasladarlos a sus regiones de origen para someterse a una cuarentena de 45 días -en principio obligatoria- en el hogar bajo supervisión de las autoridades sanitarias municipales.

Además en el barco viajaba un tripulante alemán que está en el barco que será desinfectado en Países Bajos, y la mujer alemana que falleció por el virus.

Australia

A Australia fueron repatriados seis ciudadanos: cuatro australianos, un residente permanente y un neozelandés. El Gobierno australiano impuso una cuarentena obligatoria en el centro Bullsbrook para la Resiliencia Nacional, al noreste de Perth, donde permanecerán tres semanas, después de las cuales se reevaluará el procedimiento.

Canadá

Los cuatro canadienses repatriados permanecían asintomáticos antes de subirse al vuelo de repatriación que llegó a Bagotville (Quebec), donde luego fueron llevados a la Columbia Británica. Permanecerán en “un lugar predeterminado para autoaislarse” un mínimo de 21 días desde el 6 de mayo, un periodo que será evaluado si siguen sin síntomas, según las autoridades sanitarias canadienses.

Turquía

Tres ciudadanos turcos que viajaban en el crucero Hondius y han sido repatriados a Turquía han dado negativo, pero aún así se mantendrán en cuarentena en sus casas, donde se les harán test cada 10 días.

Bélgica

Los dos pasajeros belgas, que se encuentran bien y son asintomáticos, han sido sometidos hoy a pruebas adicionales, después de que los análisis de sangre y otras pruebas que se les hicieron el lunes no fueran concluyentes.

Mientras esperan los resultados finales, permanecen hospitalizados en la unidad especializada del Hospital Universitario de Amberes. Las autoridades no han precisado el tiempo de cuarentena que tendrán que hacer, aunque los medios hablan de que será domiciliaria.

Irlanda

La dos mujeres irlandesas que viajaban en el crucero no tienen síntomas y fueron llevadas ayer a un centro del Servicio Ejecutivo de Salud (HSE) donde permanecerán “por un periodo de tiempo”, según las autoridades irlandesas.

Dinamarca

Dos ciudadanos daneses están en aislamiento voluntario domiciliario: uno que viajaba en el crucero y se bajó en Santa Helena y otro que coincidió en el avión con la neerlandesa fallecida y que ha dado negativo tras desarrollar en días pasados síntomas similares a los de la gripe, aunque se ha aislado voluntariamente.