Cáncer de estómago. Foto: Freepik.

Un nuevo estudio reveló una compleja interacción de factores aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de estómago.

El informe tiene como objetivo fue identificar nuevas oportunidades para una prevención específica y una detección precisa.

Estas incluyen mutaciones genéticas y sanguíneas relacionadas con la edad, el tabaquismo y las infecciones por bacterias orales.

Mujer con dolor de estómago. Foto: Alamy

El informe sugiere que el estrés oxidativo podría desempeñar un papel crucial en las primeras etapas del desarrollo del cáncer gástrico.

El dato alarmante del cáncer de estómago

El cáncer de estómago es el quinto más común y la cuarta causa principal de muerte por cáncer a nivel mundial.

Habitualmente se desarrolla a lo largo de varias décadas, comenzando con una inflamación crónica del revestimiento del estómago.

Cáncer de estómago. Foto: Gentileza Gastea

Esto puede desencadenar a una metaplasia intestinal, una afección en la que las células estomacales normales se transforman gradualmente en células similares a las que se encuentran habitualmente en los intestinos.

Con el tiempo, estos cambios pueden progresar a un daño tisular más grave y en el desarrollo posterior de un cáncer.