Cáncer de estómago: nuevo estudio revela los factores que lo preceden en forma temprana
Se trata del quinto cáncer más común y la cuarta causa principal de muerte por cáncer a nivel mundial. Conocé todos los detalles en la nota.
Un nuevo estudio reveló una compleja interacción de factores aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de estómago.
El informe tiene como objetivo fue identificar nuevas oportunidades para una prevención específica y una detección precisa.
Estas incluyen mutaciones genéticas y sanguíneas relacionadas con la edad, el tabaquismo y las infecciones por bacterias orales.
El informe sugiere que el estrés oxidativo podría desempeñar un papel crucial en las primeras etapas del desarrollo del cáncer gástrico.
El dato alarmante del cáncer de estómago
El cáncer de estómago es el quinto más común y la cuarta causa principal de muerte por cáncer a nivel mundial.
Habitualmente se desarrolla a lo largo de varias décadas, comenzando con una inflamación crónica del revestimiento del estómago.
Esto puede desencadenar a una metaplasia intestinal, una afección en la que las células estomacales normales se transforman gradualmente en células similares a las que se encuentran habitualmente en los intestinos.
Con el tiempo, estos cambios pueden progresar a un daño tisular más grave y en el desarrollo posterior de un cáncer.