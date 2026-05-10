Muchas personas comen esto antes de dormir, y los expertos recomiendan evitarlo:

Especialistas recomiendan evitar ciertos alimentos durante las horas previas al descanso para mejorar la calidad del sueño. Foto: Freepik.

Para muchas personas, comer algo dulce antes de acostarse forma parte de la rutina nocturna. Sin embargo, especialistas en sueño advierten que uno de los snacks más populares podría estar afectando silenciosamente la calidad del descanso.

Se trata del chocolate, un alimento que contiene compuestos estimulantes capaces de alterar el sueño incluso en cantidades moderadas. Aunque suele asociarse con placer, relajación y bienestar, distintos estudios científicos señalan que consumirlo durante las horas previas a dormir puede aumentar los despertares nocturnos, especialmente en personas sensibles a la cafeína.

El chocolate contiene cafeína y teobromina, dos compuestos que pueden estimular el sistema nervioso antes de dormir. Foto: Grok IA.

¿Por qué el chocolate puede afectar la calidad del sueño?

El principal problema radica en que el cacao contiene sustancias estimulantes naturales, como la cafeína y la teobromina. Ambos compuestos actúan sobre el sistema nervioso central y pueden interferir con el proceso natural de relajación que el organismo necesita antes de dormir.

Según explican especialistas de la Mayo Clinic, la cafeína bloquea la acción de la adenosina, una molécula fundamental para generar sensación de sueño. Esto provoca que el cerebro permanezca más alerta durante la noche.

La teobromina, por su parte, también posee efectos estimulantes y puede aumentar el ritmo cardíaco, dificultando el descanso profundo y continuo.

El chocolate amargo posee mayores niveles de estimulantes que otras variedades debido a su concentración de cacao. Foto: Freepik

El estudio que analizó el impacto del chocolate nocturno

Una investigación publicada por la Harvard Medical School en la revista Sleep Health analizó a 1.200 adultos de entre 30 y 65 años con antecedentes de insomnio crónico.

Los resultados mostraron que quienes consumían chocolate dentro de las tres horas previas a acostarse tardaban más tiempo en quedarse dormidos y sufrían más despertares nocturnos que aquellas personas que evitaban ingerirlo durante la noche.

Además, los investigadores observaron que el impacto era todavía mayor en individuos con alta sensibilidad a la cafeína y la teobromina.

Estudios científicos detectaron que algunas personas tardan más en quedarse dormidas después de consumir chocolate por la noche. Foto: Pexels.

¿Qué tipo de chocolate altera más el descanso?

No todos los chocolates generan el mismo efecto sobre el organismo. El contenido de cacao influye directamente en la cantidad de sustancias estimulantes presentes en el producto.

El chocolate amargo suele contener más cafeína y teobromina que el chocolate con leche, por lo que sus efectos sobre el sueño pueden ser más notorios.

En cambio, el chocolate blanco prácticamente no contiene sólidos de cacao, por lo que presenta menores niveles de estimulantes y no suele relacionarse con alteraciones importantes del descanso.

Aun así, especialistas remarcan que cada persona metaboliza estas sustancias de forma diferente. Algunas pueden experimentar insomnio o sueño fragmentado incluso después de consumir pequeñas cantidades.

El chocolate blanco prácticamente no contiene sólidos de cacao, por lo que presenta menores niveles de estimulantes. Foto: Pexels

Cómo consumir chocolate sin perjudicar el descanso

Los expertos coinciden en que no es necesario eliminar el chocolate de la dieta, pero sí prestar atención al horario y a las porciones.

Tanto la American Academy of Sleep Medicine como la Mayo Clinic recomiendan evitar el consumo de chocolate entre cuatro y seis horas antes de acostarse.

Para quienes sufren problemas de sueño, también se aconseja optar por colaciones nocturnas sin cafeína ni teobromina, como frutas frescas, yogur natural o frutos secos.

Además, mantener horarios regulares de descanso, reducir el estrés y limitar otras fuentes de cafeína (como café, té o bebidas energéticas) puede ayudar a mejorar significativamente la calidad del sueño.

A pesar de sus efectos sobre el sueño, el cacao también aporta antioxidantes y compuestos asociados al bienestar emocional cuando se consume con moderación. Foto: Freepik.

Los beneficios del cacao y la importancia de la moderación

A pesar de sus posibles efectos sobre el descanso, el cacao también posee propiedades beneficiosas para la salud cuando se consume de forma equilibrada.

Diversas investigaciones destacan que contiene flavonoides, compuestos antioxidantes asociados con beneficios cardiovasculares y una mejor circulación sanguínea. Asimismo, puede estimular neurotransmisores vinculados al bienestar emocional, como la serotonina y la dopamina.

Por eso, especialistas insisten en que la clave está en la moderación y en elegir el momento adecuado para consumirlo. Disfrutar del chocolate durante el día, lejos de la hora de dormir, permite aprovechar sus beneficios sin comprometer el descanso nocturno.