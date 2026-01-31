Cáncer, cáncer de páncreas. Foto: Freepik

El cáncer de páncreas es una de las enfermedades oncológicas más difíciles de tratar, ya que en la mayoría de los casos no se detecta en etapas tempranas, que es cuando las posibilidades de curación son mayores. Esto ocurre porque, por lo general, no presenta síntomas hasta que ya se ha diseminado a otros órganos.

Por ese motivo, se trata de uno de los cánceres con peor pronóstico y de una de las principales causas de muerte por esta enfermedad. Aunque ocupa el puesto 12 entre los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial, en 2022 se registraron más de 500.000 nuevos diagnósticos de cáncer de páncreas. Ese mismo año, fue la sexta causa de muerte por cáncer, con casi 470.000 fallecimientos, según datos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la OMS.

Ante el aumento de la prevalencia del cáncer de páncreas a nivel global, el Colegio de Médicos bonaerenses emitió un informe enfocado en la prevención de esta enfermedad a través de una serie de recomendaciones bajo el lema “Factores sobre los que podemos actuar hoy“.

Cómo prevenir el cáncer de pancreas.

En ese contexto, los especialistas advierten que el cáncer de páncreas es una enfermedad silenciosa, aunque existen hábitos que pueden reducir el riesgo de desarrollarla. A diferencia de otros tipos de tumores, suele ser asintomático en sus etapas iniciales, lo que dificulta su detección temprana. Por este motivo, la prevención primaria resulta fundamental.

Los principales enemigos del páncreas

Los médicos bonaerenses explicaron cuáles son los cuatro “enemigos del páncreas” y principales factores de riesgo: tabaquismo, consumo de alcohol, alimentación y sedentarismo, y el poco control de diabetes.

1- Tabaquismo

Es el factor principal de cáncer de páncreas. El fumador tiene el doble de probabilidades de enfermar que un no fumador debido a que los químicos del tabaco dañan directamente las células pancreáticas.

2- Alcohol

La ingesta excesiva de alcohol provoca pancreatitis, que es una inflamación crónica y precursor directo de transformaciones malignas.

Fumar es el factor principal de cáncer de páncreas.

3- Alimentación y sedentarismo

Según los médicos bonaerenses, el consumo de ultraprocesados y el exceso de grasa abdominal alteran el equilibrio de la insulina, sobreexigiendo al órgano de manera constante.

4- Diabetes tipo 2 sin antecedentes

Además, la aparición repentina de diabetes tipo 2 en la edad adulta, sin antecedentes claros, puede ser un síntoma del cáncer de páncreas, por lo que el Colegio aconsejó realizar una consulta médica inmediata.

Cómo prevenir en cáncer de pancreas

Dejar de fumar: es la medida preventiva más eficaz.

Dieta Mediterránea: priorizar el consumo de frutas, verduras, legumbres y aceite de oliva, reduciendo las carnes rojas y frituras.

Control de azúcar: evitar bebidas azucaradas que generen picos de insulina.

Actividad física y peso adecuado: mantener un peso saludable permite que el páncreas trabaje “aliviado”.

Priorizar el consumo de frutas, verduras, legumbres y aceite de oliva es una forma de prevenir este tipo de cáncer.

Síntomas del cáncer de pancreas

En ese sentido, señalan que se debe acudir a una consulta ante la presencia de color amarillento en la piel o los ojos, dolor persistente en la “boca del estómago” que se irradia hacia la espalda, y pérdida de peso significativa sin causa aparente.

“No podemos cambiar nuestra genética, pero sí nuestras decisiones diarias. El compromiso con un estilo de vida saludable es la mejor inversión en salud que podemos hacer”, apuntan.

Las recomendaciones de la Sociedad Americana Contra El Cáncer

En la misma línea, la Sociedad Americana Contra el Cáncer señala que no existe una forma de prevenir por completo el cáncer de páncreas, aunque sí es posible adoptar medidas que reduzcan el riesgo de desarrollarlo. Si bien muchas de estas recomendaciones ya fueron mencionadas por el Colegio de Médicos bonaerense, la entidad internacional suma una sugerencia adicional.

1- No fumar

Fumar es el factor de riesgo más importante del cáncer de páncreas que se puede evitar. Dejar de fumar ayuda a disminuir el riesgo.

2- Alimentación equilibrada, peso saludable y actividad física regular

Al lograr y mantener un peso saludable, se podría disminuir el riesgo de tener este cáncer. Hacer actividad física con regularidad ayudará a mantener un peso saludable y a reducir el riesgo.

La recomendación de la American Cancer Society es seguir un patrón de alimentación saludable que incluya suficientes frutas, verduras y granos integrales, y en el que se limite o evite el consumo de carnes rojas y carnes procesadas, bebidas azucaradas y alimentos muy procesados.

Alimentación equilibrada, peso saludable y actividad física regular. Foto: X/Grok.

3- Evitar el alcohol

En algunos estudios, el consumo excesivo de alcohol se ha relacionado con el cáncer de páncreas. También se ha averiguado que puede ocasionar afecciones como la pancreatitis crónica, que se sabe que aumenta el riesgo de cáncer de páncreas.

Lo más recomendable es no consumir alcohol. Sin embargo, en caso de hacerlo, se aconseja no superar una medida estándar diaria en las mujeres y dos medidas estándar en los hombres.

4- Tratar de exponerse a menos sustancias químicas en el trabajo

Un punto clave que agrega la Sociedad Americana Contra el Cáncer es que evitar la exposición laboral a determinadas sustancias químicas carcinógenas puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas.