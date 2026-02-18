Asperger

El síndrome de Asperger forma parte del espectro autista y se caracteriza, entre otras cosas, por las diferencias de comunicación social, la interpretación de las normas implícitas y una forma particular de procesar la información. No se trata de una enfermedad ni un trastorno que debe curarse, sino que es una condición neurológica que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida y que requiere de los apoyos adecuados de un psicólogo.

En este marco, el 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, para reforzar la necesidad de revisar cuáles son los mitos que aún persisten en torno a esta condición y su diagnóstico. Además, la fecha invita a promover información basada en evidencia y a desarmar estereotipos que impactan directamente en la inclusión y la calidad de vida.

En este contexto, la Licenciada María Angélica Vicencio Sánchez, Psicóloga del CMC de Mendoza de Boreal Salud (MN 1019) indicó que las personas con asperger tienen algunas particularidades a tener en cuenta y que, al enumerarlas, circula mucho más la información al respecto.

“El mayor obstáculo sigue siendo el desconocimiento”, explica la especialista. “Cuando se deja de lado el funcionamiento de los mitos y del Asperger, se pueden construir entornos educativos y laborales mucho más inclusivos y saludables”, señaló la psicóloga. Pero ¿cuáles son esos mitos?

Mitos sobre el Asperger que deben ser erradicados

Mito 1: las personas con Asperger no sienten empatía

Sí sienten empatía, pero pueden expresarla de maneras distintas o tener dificultades para interpretar señales sociales implícitas, como gestos o ironías. La emoción está presente, aunque no siempre se manifieste según los códigos tradicionales.

Mito 2: las personas con Asperger prefieren estar solas

Muchas desean vincularse y pertenecer, pero pueden experimentar ansiedad o confusión en interacciones sociales complejas. La dificultad no está en el deseo de relacionarse, sino en las formas de comunicación social predominantes.

Mito 3: el Asperger implica capacidades intelectuales extraordinarias

No todas las personas con Asperger presentan habilidades sobresalientes. Los perfiles son diversos y heterogéneos, como en cualquier grupo humano. Reducir la condición a talentos excepcionales también invisibiliza necesidades de apoyo.

Mito 4: el Asperger es una discapacidad severa

No implica discapacidad intelectual. Muchas personas dentro del espectro estudian, trabajan y desarrollan una vida autónoma cuando cuentan con acompañamiento adecuado y entornos flexibles.

Mito 5: las personas con Asperger no pueden adaptarse a la escuela o al trabajo

Lo que suele fallar no es la capacidad de la persona, sino la falta de ajustes razonables, comunicación clara y comprensión del entorno. Pequeñas adaptaciones pueden generar grandes mejoras en el desempeño y el bienestar.

Mito 6: el Asperger solo se diagnostica en la infancia

Muchos diagnósticos llegan en la adolescencia o adultez. La ausencia de rasgos visibles y el aprendizaje de estrategias para “encajar” suelen retrasar la detección y el acceso a apoyos oportunos.

El diagnóstico tardío suele estar asociado a recorridos marcados por ansiedad, estrés crónico y sensación de no pertenencia. En muchos casos, recibir una explicación clara permite resignificar experiencias pasadas y mejorar la salud emocional.

Día Internacional del Síndrome de Asperger

Para poder trabajar el Asperger de forma correcta, la psicóloga Vicencio Sánchez insistió en la importancia de tener un grupo familiar informado en sus características principales, principalmente en el sufrimiento de ansiedad, para poder mejorar la inclusión social.

Conocer las dificultades de adaptación que ellos presentan a los cambios a las cosas que les molestan como ruidos, olores, luces y que lo viven como gran generador de estrés manifestando ansiedad extrema. En este sentido, los expertos insisten en que con la información adecuada, se permite reducir el estigma y mejorar significativamente la calidad de vida.

Desarmar los mitos sobre el Asperger es un paso fundamental para avanzar hacia una inclusión real y cotidiana. Informar con claridad, revisar prácticas institucionales y valorar la diversidad neurológica como parte de la condición humana permite construir una sociedad más empática, accesible y respetuosa.