Parte del mundo se “apagará”: cómo será el eclipse de Sol más largo del siglo y dónde se verá

Esta fecha quedará marcada en el calendario astronómico por un fenómeno único: el eclipse solar total más largo del siglo XXI. Con más de seis minutos de oscuridad en pleno día, será un evento excepcional que no volverá a repetirse en décadas.

El eclipse de Sol más largo del siglo XXI.

Una fecha, una hora, un minuto que prometen quedar en la historia de la ciencia y la observación del cielo por muchísimos años, algo que es un hito en el calendario astronómico que debe ser destacado.

Se trata del eclipse solar total más largo del siglo XXI, un fenómeno que permitirá observar más de seis minutos de oscuridad total en pleno día, algo que es muy poco frecuente.

Este fenómeno será un evento inusual para el calendario astronómico.

¿Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo?

La fecha que indica la ciencia es la del 2 de agosto de 2027. Este fenómeno permitirá observar más de seis minutos de oscuridad total en pleno día. Por ello, tanto científicos como aficionados a la astronomía coinciden en que se trata de oportunidad única que no volvería a repetirse en varias décadas.

Durante esa jornada, la Luna se alineará de manera perfecta entre la Tierra y el Sol, lo que cubrirá por completo el disco solar.

Esto generará que la sombra lunar recorra extensas regiones del planeta y provoque un “anochecer” momentáneo. La duración extraordinaria de este eclipse se debe a una combinación muy particular de dos cuestiones: la primera de ella, la cercanía de la Luna a la Tierra; la segunda, la trayectoria de su sombra y la curvatura del planeta.

En condiciones normales, la fase de totalidad de un eclipse solar tiende a durar entre dos o tres minutos, pero en este particular caso superará ampliamente este promedio.

¿Dónde se va a ver el eclipse solar total?

Este eclipse será visible principalmente en el norte de África y parte del hemisferio oriental. El lugar más privilegiado para observarlo será Luxor, en Egipto, donde se alcanzará la mayor duración de oscuridad total. También será visible en regiones de Europa, como Gibraltar.

En otras partes del mundo el eclipse se verá de manera parcial, dado que allí la Luna cubrirá solo una porción del Sol, lo que ofrecerá un espectáculo interesante, aunque sin el impacto visual que ofrecerá la cobertura total de la estrella más grande del Universo.

Lamentablemente, este hecho no volverá a repetirse a la brevedad y será el eclipse solar total más prolongado del siglo XXI y uno de los más largos de la era moderna.

El eclipse se verá en el norte de África. Foto: Reuters.

Y según los cálculos actuales, un fenómeno con características similares no volverá a producirse hasta dentro de aproximadamente 100 años.

Cabe señalar que antes de 2027 habrá otros eclipses solares, como el previsto para febrero de 2026. Sin embargo, ese será un eclipse anular, en el que la Luna no cubrirá completamente al Sol y dejará visible un anillo luminoso, sin generar oscuridad total.

La explicación de por qué se produce un eclipse de Sol

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Aunque el Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, también está aproximadamente 400 veces más lejos, lo que hace que ambos se vean de un tamaño similar desde nuestro planeta. Esa coincidencia permite que, en alineaciones precisas, la Luna oculte por completo al Sol y transforme el día en una breve noche, creando uno de los espectáculos naturales más impactantes que se pueden observar desde la Tierra.