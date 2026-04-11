Astronautas de la misión Artemis II. Foto: REUTERS

La NASA confirmó el regreso de la misión Artemis II en la noche de este viernes 10 de abril. La tripulación orbitó la Luna durante los últimos días y marcó el regreso hacia ese satélite luego de 54 años.

La cápsula Orión pudo amerizar en aguas del oceáno Pacífico, tal como estaba estipulado, alrededor de las 21.10 (hora de Argentina), donde los astronautas fueron rescatados por un equipo especializado.

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La tripulación, integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, protagonizó un momento icónico al sobrevolar el lado oculto de la Luna, una experiencia que redefinió las capacidades de la NASA y sus socios internacionales para el futuro cercano. El operativo de reingreso comenzó a las 20:53 (hora argentina) enfrentando la etapa más crítica de todo el viaje: atravesar la atmósfera terrestre.

Durante una ventana de aproximadamente trece minutos, la nave puso a prueba su escudo térmico bajo condiciones extremas de temperatura y una tensa pérdida de comunicaciones. La precisión fue absoluta: los especialistas advirtieron que un ángulo incorrecto habría sido fatal, ya que si era demasiado pronunciado, el calor y la fricción habrían destruido la nave, y si era muy leve, la cápsula podría haber rebotado hacia el espacio profundo. Finalmente, a las 21:07, la Orion desplegó sus paracaídas y realizó un amerizaje perfecto en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego.

Próximo destino de Artemis II: la superficie lunar y Marte

Tras el impacto en el mar, las fuerzas armadas de Estados Unidos iniciaron la recuperación de los cuatro tripulantes en un operativo de casi 45 minutos. Los astronautas ahora serán sometidos a rigurosos controles médicos para evaluar el impacto físico de la misión.

El éxito de Artemis II no fue solo un regreso a casa, sino la validación técnica necesaria para lo que viene: la misión llevará nuevamente al ser humano a caminar sobre la superficie lunar y el desarrollo de la infraestructura necesaria para, eventualmente, alcanzar el planeta Marte.