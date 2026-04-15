Reid Wiseman, comandante de Artemis II. Foto: REUTERS

Luego de volver a la Tierra, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, los astronautas que formaron parte de la misión Artemis II, se presentaron en una conferencia de prensa y revelaron los mejores momentos de la aventura.

En ese sentido, el piloto Reid Wiseman contó la emoción que sintió tras regresar a su hogar. “No ha sido fácil. Estar a más de 200.000 millas de casa, justo antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande del mundo”, contó, y agregó: “Cuando estás ahí afuera, lo único que quieres es volver con tu familia y tus amigos. Es algo especial ser humano, y es algo especial estar en el planeta Tierra”.

Lanzamiento de Artemis II. Foto: REUTERS

Por otro lado, el astronauta contó lo que pudieron observar durante la misión. “Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni quisiera Apolo”, remarcó Wiseman. “Es simplemente indescriptible. Por más que lo miremos, nuestro cerebro no logra procesar esta imagen”, añadió.

“Es absolutamente espectacular, surrealista... no hay adjetivos, voy a tener que inventar algunos nuevos, no hay palabras para describir lo que vemos por esta ventana”, destacó Reid.

Artemis II sobrevoló el lado oculto de la Luna. Foto: via REUTERS

Los astronautas de Artemis II destacaron su unión y el aprecio por la Tierra

“Estamos unidos para siempre. Nadie aquí abajo va a saber nunca lo que los cuatro hemos pasado. Y ha sido la cosa más especial que pasará jamás en mi vida”, dijo Wiseman dirigiéndose a sus compañeros.

Glover, por su parte, aseguró que no “procesó” los diez días de este viaje espacial histórico que pasó alrededor de la Luna y dio las gracias a Dios, a sus familias y a la NASA, a la que agradeció que mantenga intactas sus “cualidades” pese a su cambio de liderazgo.

Lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna Foto: REUTERS

“Quiero agradecer a Dios en público, y agradecer de nuevo a Dios, porque más grande que el reto de intentar describir lo que hemos pasado, la gratitud por ver lo que vimos, hacer lo que hicimos y estar con quien estuve... es demasiado grande para estar simplemente en un cuerpo”, agregó.