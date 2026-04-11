Conferencia de prensa de la NASA tras el arribo del Artemis II. Foto: NASA

Responsables de la NASA destacaron el papel clave de los equipos técnicos tras el éxito de la misión Artemis II y subrayaron que “el camino hacia la Luna avanza” aunque “los retos por delante serán mayores”.

Artemis II culminó una misión de diez días, durante la cual orbitó la Luna sin alunizar, marcando el regreso de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972, en la era del programa Apolo.

Artemis II sobrevoló el lado oculto de la Luna. Foto: via REUTERS

Tras el regreso de la cápsula con los cuatro astronautas, el administrador asociado de la agencia, Amit Kshatriya, destacó el rol de los equipos que hicieron posible la misión.

Kshatriya sostuvo que “el camino hacia la superficie lunar sigue abierto” tras este paso y que “el trabajo que queda por delante es mayor que el que ya se ha realizado”.

Astronautas de la misión Artemis II. Foto: REUTERS

“Apolo logró cosas asombrosas y desde entonces hemos hecho cosas increíbles, pero este creo que será un paso importante y espero que la historia reconozca nuestro trabajo”, agregó.

Mientras, la responsable del programa Artemis, Lori Glaze, celebró el regreso seguro de la tripulación, destacó que la misión marca el inicio de una nueva etapa y adelantó que los astronautas regresarán a Houston el sábado.

Misión Artemis II de la NASA. Foto: via REUTERS

“Enviamos a cuatro personas a la Luna y las trajimos de regreso a la Tierra por primera vez en más de 50 años”, señaló.

Glaze añadió que esta misión es solo el comienzo y pidió seguir atentos a los próximos pasos del programa, al señalar que será “la primera de muchas” expediciones.