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Evolución del clima en Neuquén: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noreste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 6 - 25 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sur 1 - 6 km/h
Lluvia
60% 0.2 mm

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 9 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol19:04
Horas de luz10h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación94%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 25 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:05 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 10h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 25 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 9 - 27 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 0 - 9 km/h 0% Cubierto
02:00 Suroeste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 1 - 6 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 1 - 4 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Noreste 1 - 10 km/h 0% Cubierto
11:00 13° Noreste 0 - 9 km/h 0% Cubierto
12:00 10° 10° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Sur 3 - 10 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Sureste 5 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Este 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Este 9 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Este 6 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Este 6 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 12° 12° Este 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Este 2 - 14 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Noreste 2 - 7 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Sur 1 - 6 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 10° 10° Norte 1 - 4 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 10° 10° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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