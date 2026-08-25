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Evolución del clima en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 25 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 22 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Norte 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Norte 20 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 24 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 54m
Fase lunarCreciente
Iluminación94%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 25 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:47 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 25 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 24 - 46 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 15 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 17 - 36 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 20 - 36 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 21 - 37 km/h 70% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Norte 20 - 36 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Norte 21 - 35 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Norte 21 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Norte 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Norte 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Norte 22 - 40 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Norte 24 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Norte 24 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Norte 24 - 46 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Norte 22 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Norte 20 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Norte 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Norte 13 - 29 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Norte 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Norte 18 - 33 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Norte 18 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 13° 13° Norte 20 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Norte 21 - 36 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Norte 22 - 38 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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