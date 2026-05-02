La foto de Gonzalo Higuaín con un fanático que se volvió viral:

HIGUAIN - Copa América 2016 - Argentina vs. Venezuela (Reuters)

Una foto de Gonzalo Higuaín con un fanático en Miami se volvió viral por su look irreconocible.

A poco más de tres años de su retiro del fútbol profesional, el Pipita se sacó una foto con un joven en una tienda de artículos deportivos de la ciudad estadounidense y rápidamente se hizo viral por su aspecto, ya que aparece con un look casual y una prominente barba.

Nueva apariencia de Gonzalo Higuain. Foto: NA

“No es IA. Ayer el hermano de un amigo se encontró a este sujeto. Hombre vencido y meado. Lo banco igual”, fue el mensaje que escribió el usuario de X, Marcos Mondría.

El delantero, que debutó en River y se destacó en grandes equipos como el Real Madrid, el Napoli y la Juventus, entre otros, se retiró del fútbol a finales del 2022, cuando jugaba para el Inter Miami.