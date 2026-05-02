La foto de Gonzalo Higuaín con un fanático que se volvió viral: “No es IA”
El ex delantero de la Selección se volvió tendencia con la publicación de una imagen que dio que hablar. Mirala en la nota.
Una foto de Gonzalo Higuaín con un fanático en Miami se volvió viral por su look irreconocible.
A poco más de tres años de su retiro del fútbol profesional, el Pipita se sacó una foto con un joven en una tienda de artículos deportivos de la ciudad estadounidense y rápidamente se hizo viral por su aspecto, ya que aparece con un look casual y una prominente barba.
“No es IA. Ayer el hermano de un amigo se encontró a este sujeto. Hombre vencido y meado. Lo banco igual”, fue el mensaje que escribió el usuario de X, Marcos Mondría.
El delantero, que debutó en River y se destacó en grandes equipos como el Real Madrid, el Napoli y la Juventus, entre otros, se retiró del fútbol a finales del 2022, cuando jugaba para el Inter Miami.