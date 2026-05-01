Franco Colapinto Foto: X @AlpineF1Team

El Gran Premio de Miami marcará un punto de inflexión en la temporada 2026 de Fórmula 1 para Franco Colapinto. Después del parate del calendario y de semanas de trabajo silencioso en la base de Enstone, Alpine decidió ejecutar una modificación estructural profunda en el monoplaza del piloto argentino: estrenará chasis y un paquete de mejoras que apunta directamente al rendimiento.

No se trata de un ajuste menor ni de una actualización cosmética. La decisión refleja confianza, estrategia y una necesidad técnica concreta, en un contexto donde cada milésima cuenta y el margen de error es mínimo.

Por qué Alpine decidió cambiar el chasis de Colapinto

El cambio de chasis responde a una combinación de factores técnicos y deportivos. En las primeras competencias del año, Alpine detectó diferencias sutiles pero constantes en el comportamiento de los dos autos del equipo. Si bien Colapinto mostró ritmo comparable al de Pierre Gasly, el análisis interno reveló que su monoplaza tenía menos “horas de desarrollo acumulado”.

Franco Colapinto y Oliver Bearman. Foto: X

En Fórmula 1, esto se traduce en algo clave: un chasis con más datos previos permite afinar mejor los reglajes, entender las reacciones aerodinámicas y optimizar el balance general del auto. Alpine decidió igualar esa base técnica antes de encarar una seguidilla decisiva del campeonato.

Lejos de ser una penalización encubierta, el nuevo chasis es una puesta a punto estratégica, aprovechando que el reglamento permite introducirlo sin sanción deportiva.

Las mejoras que acompañan el estreno en Miami

El estreno del chasis no llega solo. Alpine llevará a Miami un paquete de actualizaciones aerodinámicas que ya fue evaluado en simulador y probado en rodajes controlados:

Ajustes en el flujo del fondo plano

Evoluciones en el alerón delantero para ganar estabilidad

Pequeñas correcciones en la carrocería para mejorar eficiencia en recta

El objetivo principal es reducir la inestabilidad en curvas de media y alta velocidad, un punto débil detectado en circuitos anteriores. Miami, con su mezcla de rectas largas y sectores técnicos, será un banco de pruebas ideal.

Qué significa esto para Franco Colapinto

Para Colapinto, el GP de Miami representa algo más que una carrera. Es la primera vez en la temporada que tendrá un auto alineado al 100% con el desarrollo más avanzado del equipo. En términos simples: las excusas técnicas desaparecen.

El argentino llega además con un fuerte respaldo anímico. Su reciente participación en eventos promocionales en Argentina y el impacto mediático generado reforzaron puertas adentro su valor como activo deportivo y comercial.

Exhibición de Franco Colapinto en Palermo, Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

En Alpine saben que el talento está, y ahora buscan darle las herramientas completas para que se refleje en pista.

Una apuesta que también mira al futuro

Este movimiento no solo apunta a sumar puntos en Miami. Forma parte de una hoja de ruta más amplia, con vistas a las próximas carreras en Canadá, Europa y el tramo final de la temporada. Resolver ahora los problemas estructurales permite construir continuidad técnica, algo vital para cualquier piloto joven en su primer año completo.

Además, cada kilómetro que Colapinto recorra con este chasis genera datos que valen oro para el desarrollo del proyecto 2026, el gran objetivo de la escudería francesa.

Miami, un fin de semana clave

El GP de Miami, con formato sprint y poco margen de entrenamiento, maximiza el impacto de cada decisión técnica. Alpine lo sabe y por eso apostó fuerte, aun asumiendo costos dentro del límite presupuestario.

Para Franco Colapinto, es la oportunidad perfecta para convertir expectativas en resultados y consolidarse definitivamente como una pieza central del proyecto.