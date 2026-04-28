El álbum virtual de Panini para el Mundial 2026. Foto: Panini

El furor por el coleccionismo mundialista ya empieza a sentirse en clave digital. A menos de un año de la cita máxima del fútbol, el álbum virtual del Mundial 2026 desembarcó oficialmente y promete convertirse en una de las grandes atracciones para los fanáticos, combinando nostalgia con nuevas herramientas que aceleran la experiencia.

Álbum virtual del Mundial 2026: cómo descargarlo y conseguir sobres gratis

Disponible de forma gratuita en Google Play Store y App Store, la aplicación oficial (bajo el nombre FIFA Panini Collection) replica el clásico formato de figuritas, pero suma beneficios pensados para el entorno digital. Desde la posibilidad de reanudar colecciones anteriores hasta participar como invitado sin registro, el acceso es inmediato y sin barreras.

El álbum virtual de Panini para el Mundial 2026 está disponible de forma gratuita en Google Play Store y App Store. Foto: Panini

Uno de los principales atractivos es la entrega diaria de recompensas: cada usuario recibe dos sobres gratis por día, con 5 figuritas cada uno (una cifra menor al formato físico, pero compensada por la constancia y gratuidad). Por otro lado, se suma la chance de intercambiar figuritas con amigos o coleccionistas de cualquier parte del mundo, lo que agiliza notablemente el objetivo de completar el álbum virtual de la Copa del Mundo.

¿Cómo obtener códigos promocionales y figuritas extras para el álbum del Mundial 2026?

El sistema también incorpora códigos promocionales que otorgan sobres y figuritas extra. Los primeros en circular ya despertaron el interés de la comunidad:

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La dinámica anticipa actualizaciones constantes, por lo que se recomienda estar atentos a nuevas publicaciones tanto en la web oficial como en redes sociales y campañas de patrocinadores.

El álbum virtual del Mundial 2026 también incorpora códigos promocionales que otorgan sobres y figuritas extra. Foto: Panini

En ese sentido, la alianza con Coca-Cola aparece como uno de los pilares de esta edición. A través de su sitio web, la marca ofrecerá un código diario renovable que permitirá obtener un sobre adicional cada 24 horas. Además, el universo digital suma figuritas inéditas vinculadas a la compañía accesibles mediante la función “Escanear contenido” dentro de la app.

Este sistema de escaneo amplía aún más la experiencia: desde imágenes específicas hasta productos físicos o incluso el álbum tradicional, todo puede transformarse en recompensas virtuales. Una integración que apunta a fusionar lo físico y lo digital en una misma pasión.

El álbum del Mundial 2026, un fenómeno que se reinventa cada cuatro años

Lejos de reemplazar al formato clásico, el álbum virtual del Mundial 2026 lo complementa y lo potencia. Con acceso global, dinámica interactiva y beneficios gratuitos, la propuesta se perfila como un fenómeno paralelo que acompañará la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo.

El álbum virtual se perfila como un fenómeno paralelo que acompañará la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo. Foto: Panini

Para los fanáticos argentinos (históricamente protagonistas de la fiebre por las figuritas), la versión digital abre una nueva cancha donde jugar, intercambiar y competir. Esta vez, sin filas en los kioscos, pero con la misma obsesión intacta.

¿Quiénes son los 11 futbolistas de la Selección Argentina que tendrá el álbum del Mundial 2026?

La página de la Selección Argentina tendrá espacio solo para 11 futbolistas y un escudo brillante de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A continuación, los nombres y apellidos de los jugadores “Albicelestes”: