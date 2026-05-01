Franco Colapinto en el Road Show. Foto: REUTERS

El regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 ya es una realidad y genera una enorme expectativa entre los fanáticos argentinos. Luego de su histórica exhibición en Buenos Aires y tras varias semanas sin actividad oficial, el piloto de Pilar volverá a ponerse el casco este viernes 1 de mayo en el Gran Premio de Miami, una cita especial no solo por el circuito, sino también porque marca el retorno de la categoría tras las cancelaciones de abril.

Miami no será una fecha más. El fin de semana contará con formato Sprint, cambios reglamentarios relevantes y un Alpine renovado para Colapinto, que buscará seguir sumando experiencia y protagonismo en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Un viernes determinante para Franco Colapinto en la Fórmula 1

La actividad comenzará con la única práctica libre del fin de semana, lo que eleva la importancia del arranque. Con poco margen para errores, los pilotos deberán encontrar rápidamente el ritmo ideal antes de la clasificación Sprint, que ordenará la grilla para la carrera corta del sábado.

Exhibición de Franco Colapinto en Palermo, Buenos Aires.

Para Colapinto, este viernes es clave: cada salida a pista representa una oportunidad de consolidarse en el paddock y seguir demostrando que su lugar en la F1 no es circunstancial.

Horarios oficiales del viernes en el GP de Miami

Práctica libre 1

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 13.00 a 14.30

Miami / Chile / Bolivia / Venezuela: 12.00 a 13.30

Colombia / Perú / Ecuador: 11.00 a 12.30

México: 10.00 a 11.30

Clasificación Sprint

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 17.30

Miami / Chile / Bolivia / Venezuela: 16.30

Colombia / Perú / Ecuador: 15.30

México: 14.30

¿Dónde ver en vivo a Franco Colapinto en Miami?

En Argentina, toda la actividad del viernes del Gran Premio de Miami se podrá seguir en vivo por Disney+ y Fox Sports, con transmisión completa tanto de la práctica libre como de la clasificación Sprint.

Esto convierte a la jornada en una excelente oportunidad para acompañar cada vuelta del piloto argentino y analizar su rendimiento frente a los nombres más fuertes del campeonato.

Colapinto en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

Un GP especial: formato Sprint y reglamento renovado

El Gran Premio de Miami 2026 no solo marca el regreso de la F1 tras las cancelaciones de Baréin y Arabia Saudita, sino también la implementación visible de cambios técnicos y deportivos que buscan mejorar el espectáculo.

El formato Sprint reduce el tiempo de preparación y aumenta la acción desde el primer día, lo que suele generar resultados inesperados. Para pilotos jóvenes como Colapinto, esto supone tanto un desafío como una oportunidad para sorprender.

El circuito de Miami: un callejero que no perdona errores

Ubicado en el predio del Hard Rock Stadium, el circuito de Miami combina rectas largas con sectores técnicos. Tiene 5,412 kilómetros, 19 curvas y un total de 57 vueltas en carrera.

Es una pista que castiga la falta de precisión y donde la confianza del piloto juega un rol fundamental. Para Colapinto, cada giro será aprendizaje puro en uno de los trazados más exigentes del calendario moderno.

Franco Colapinto y una nueva chance de dejar huella

Con solo 22 años, Colapinto transita una etapa clave de su carrera. Ya no se trata solo de participar, sino de aprovechar cada salida a pista para crecer, mostrarse competitivo y seguir construyendo su futuro en la Fórmula 1.

El GP de Miami representa el inicio de una serie de carreras que pueden marcar un antes y un después en su temporada. El viernes será el primer examen, y la atención del público argentino estará puesta, una vez más, en cada sector del trazado.