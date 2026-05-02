Colapinto va por los puntos en el GP de Miami:

Franco Colapinto Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La expectativa alrededor de Franco Colapinto no deja de crecer y este fin de semana tendrá un nuevo capítulo en uno de los escenarios más llamativos de la Fórmula 1. El piloto argentino será protagonista en la carrera sprint del Gran Premio de Miami, donde logró una destacada actuación en la clasificación y se posicionó en la pelea directa por sumar puntos importantes para Alpine.

Una clasificación que refuerza su crecimiento en la F1

Colapinto firmó una de sus mejores presentaciones del año al quedar octavo en la clasificación sprint, logrando meterse de lleno en el grupo que suele definir los puntos en este formato reducido de carrera. Con un registro competitivo y una conducción sólida, el argentino dejó atrás a varios pilotos con mayor experiencia y, además, superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Este resultado no es menor: la sprint ofrece puntos oficiales para el campeonato y representa una oportunidad clave para pilotos que, como Colapinto, buscan afianzarse carrera a carrera dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

El desafío de la carrera Sprint en Miami

La prueba sprint del GP de Miami se disputará este sábado sobre el circuito urbano montado alrededor del Hard Rock Stadium, un trazado que combina largas rectas con sectores técnicos y que suele ofrecer maniobras al límite.

El Alpine de Franco Colapinto Foto: REUTERS

El formato sprint implica menos vueltas, menor margen de error y una agresividad mayor desde la largada. En ese contexto, salir desde la octava posición es un escenario ideal para Franco Colapinto, que apunta a avanzar puestos y aprovechar cualquier incidente delante suyo.

Con autos muy parejos y degradación controlada, la largada será determinante. El argentino ya demostró que puede sostener ritmo en tráfico y defender posición, dos claves fundamentales para esta competencia.

Horarios de la carrera Sprint y cómo verla en vivo

La actividad principal del sábado tendrá lugar en los siguientes horarios:

13.00 : Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

12.00 : Miami, Chile, Bolivia y Venezuela

11.00 : Colombia, Ecuador y Perú

10.00 : México

18.00: España

En Argentina, la carrera sprint del Gran Premio de Miami se podrá ver en vivo por Fox Sports y Disney+, tanto por televisión como en plataformas digitales.

Miami, una pista exigente y estratégica

El circuito de Miami cuenta con 5.412 kilómetros, 19 curvas y un diseño que exige precisión en los sectores lentos y potencia en las rectas. Desde su incorporación al calendario en 2022, se transformó en una de las fechas más atractivas del campeonato.

La combinación de calor, humedad y muros cercanos convierte cada vuelta en un desafío. Para Colapinto, será clave mantener consistencia, cuidar neumáticos y aprovechar el ritmo que mostró el Alpine durante la clasificación.

Franco Colapinto y Oliver Bearman. Foto: X

Colapinto y una oportunidad que puede ser bisagra

La actuación del argentino no pasa desapercibida dentro del paddock. Su progreso sostenido, sumado al respaldo del equipo, refuerza la idea de que puede convertirse en uno de los grandes proyectos de la Fórmula 1 en los próximos años.

La carrera sprint del GP de Miami aparece como una chance concreta para sumar puntos, ganar visibilidad y seguir consolidando su lugar en la categoría. Si logra una buena largada y evita errores, el argentino tiene todo para cerrar una jornada histórica.

El sábado dirá si Franco Colapinto transforma la ilusión en resultado, pero una cosa ya es segura: Miami lo tendrá como uno de los focos de atención del fin de semana.