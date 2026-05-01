Así será la medalla de la Media Maratón de Buenos Aires 2026:

La Maratón y la Media Maratón de Buenos Aires. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

La Media Maratón de Buenos Aires presentó cómo será la medalla de la edición 2026 y sorprendió con una propuesta diferente a la de años anteriores. Con un formato innovador, la nueva presea apuesta por un diseño funcional y simbólico que busca destacarse entre las más recordadas del circuito.

Con sus 21 kilómetros, la Media Maratón de Buenos Aires, organizada por Carreras y Maratones Ñandú, se consolida como una de las carreras preferidas por quienes buscan disfrutar del recorrido y vivir la ciudad a otro ritmo. Además, su circuito plano la convierte en el escenario ideal para que muchos atletas intenten mejorar sus marcas personales.

La Maratón y la Media Maratón de Buenos Aires. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

Cómo es la medalla de la Media Maratón de Buenos Aires 2026

La gran novedad de este año es que la medalla estará compuesta por dos partes. Por un lado, contará con una pieza exterior con forma de triángulo que incluye un imán, pensada para poder adherirla a superficies metálicas y exhibirla fácilmente.

Por otro lado, estará la medalla principal, que incorpora el Sol de Mayo y la bandera argentina, reforzando su identidad local y el espíritu del evento. Este formato busca no solo reconocer el logro deportivo, sino también ofrecer un objeto más versátil y coleccionable para los corredores.

Así será la medalla de la Media Maratón de Buenos Aires.

Así será la medalla de la Media Maratón de Buenos Aires.

Así será la medalla de la Media Maratón de Buenos Aires.

Así será la medalla de la Media Maratón de Buenos Aires.

Así será la medalla de la Media Maratón de Buenos Aires.

Así será la medalla de la Media Maratón de Buenos Aires.

Cuándo será la Media Maratón de Buenos Aires 2026

La Asociación Ñandú, encargada de la organización, confirmó que la carrera se realizará el domingo 23 de agosto de 2026. Se trata de la competencia de running más convocante de América Latina, y las inscripciones estarán disponibles próximamente.

Aunque todavía no se oficializó el recorrido, si se mantiene el esquema de años anteriores, la largada será a las 8 de la mañana, en formato de olas, desde la intersección de avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

Llega la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Prensa GCBA

La Maratón de Buenos Aires 2026 también tiene fecha

Además, ya se confirmó la fecha de la Maratón de Buenos Aires, que tradicionalmente se corre un mes después de los 21K. En esta edición, la carrera de 42 kilómetros se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre de 2026.

Con estas fechas confirmadas y una medalla que promete convertirse en objeto de colección, Buenos Aires se prepara una vez más para recibir a miles de corredores que buscarán superarse y vivir una experiencia única en la ciudad.