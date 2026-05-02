Alex Zanardi Foto: EFE

El mundo del deporte está de luto por la muerte a los 59 años de Alex Zanardi, protagonista de una de las mayores historias de superación.

El italiano, que compitió en la Fórmula 1, perdió las dos piernas por un terrible accidente en el 2001, pero no bajó los brazos, se reinventó y ganó varias medallas de oro en distintos Juegos Paralímpicos.

El italiano comenzó desde niño en el mundo del karting, donde rápidamente se destacó y comenzó a progresar cada vez más hasta llegar a la Fórmula 1. En dicha categoría compitió durante la década del 90 en equipos como Jordan, Minardi y Lotus y consiguió un punto durante la temporada de 1993.

Alex Zanardi Foto: EFE

Sus mayores logros llegaron en la categoría CART de Estados Unidos, que se llevaba a cabo en monoplazas y se disputó hasta el 2003. Allí consiguió quedarse con el título en 1997 y 1998, lo que le permitió volver a la Fórmula 1 en 1999 con el equipo Williams.

Sin embargo, su vida cambió en septiembre del 2001, cuando perdió las dos piernas por un gravísimo accidente que sufrió mientras corría una carrera de la CART en Alemania.

Lejos de darse por vencido, Zanardi protagonizó una increíble recuperación que le permitió competir en el WTCC con un auto adaptado e incluso consiguió varias victorias y hasta participó de las 24 horas de Daytona.

Alex Zanardi Foto: EFE

Sus mayores logros se dieron en los Juegos Paralímpicos, donde conquistó las medallas de oro en handbike en Londres 2012 (contrarreloj individual H4 y prueba de ruta H4) y Río 2016 (contrarreloj de ciclismo de mano H5).

En el 2020, Zanardi sufrió otro grave accidente mientras competía en una prueba de handbike en Toscana, Italia. Allí impactó contra un camión y sufrió serias lesiones craneales y neurológicas que derivaron en varias cirugías y una extensa rehabilitación.