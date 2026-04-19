El Coventry City de Frank Lampard logró el ascenso a la Premier League tras 25 años. Foto: Reuters (Jason Cairnduff)

El guion del fútbol suele regalar segundas oportunidades. Y en el banco de suplentes, Frank Lampard encontró la suya: al mando del Coventry City, firmó una consagratoria campaña y devolvió al club a la Premier League después de 25 años de ausencia. Un regreso con épica, números contundentes y una historia de reconstrucción que tiene al ex mediocampista como protagonista central.

Coventry City ascendió a la Premier League 2026: histórica campaña en el Championship

El empate 1 a 1 ante Blackburn Rovers en Ewood Park, por la fecha 43 del EFL Championship, fue suficiente para asegurar uno de los dos boletos directos. El punto selló el objetivo con cuatro jornadas de anticipación: líder con 86 unidades, el Coventry le sacó 13 de ventaja al tercero, Millwall, cuando aún quedaban 12 en juego.

El gol de Bobby Thomas fue determinante para lograr el ascenso del Coventry City a la Premier League. Foto: Reuters (Jason Cairnduff)

El desarrollo del partido sintetizó el carácter del equipo. Empezó en desventaja por el tanto de Ryoya Morishita, pero reaccionó con el empate de Bobby Thomas, un grito que desató la celebración visitante y marcó el punto exacto del ascenso. Detrás, la pelea por el último cupo a Primera queda abierta entre clubes como Southampton, Middlesbrough y Hull City, mientras Ipswich Town se encamina a subir como escolta.

Pero lo del Coventry no fue casualidad. Fue el equipo más goleador del torneo (85 tantos) y uno de los más sólidos en defensa. Un equilibrio que explica por qué dominó el campeonato de principio a fin y por qué vuelve a la élite inglesa tras un cuarto de siglo.

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El ascenso también es la culminación de un proceso asombroso: en la temporada 2017/18 el club navegaba la cuarta categoría, y en menos de una década logró tres promociones. Esta, su sexta campaña en el Championship, terminó en fiesta.

En el campo, la referencia ofensiva fue Haji Wright: 16 goles en 36 partidos lo convierten en el segundo máximo artillero del certamen, solo por detrás de Zan Vipotnik. El estadounidense, surgido en Los Angeles Galaxy y con pasado reciente en el Antalyaspor, incluso fue convocado por Mauricio Pochettino para amistosos en 2025, perfilándose como posible mundialista. A su lado, nombres como Brandon Thomas-Asante y Ellis Simms completaron un ataque temible.

El Coventry City de Frank Lampard fue el equipo más goleador del Championship con 85 tantos. Foto: Reuters (Jason Cairnduff)

Para Lampard, el logro tiene un sabor especial. Luego de una carrera brillante como futbolista (ídolo del Chelsea, campeón de la UEFA Champions League 2011/12 y tres veces de la Premier), su camino como entrenador había sido irregular.

Perdió una final de ascenso con Derby County ante Aston Villa en 2019; luego, ya en el Chelsea, cayó en la Supercopa de Europa frente a Liverpool y en la FA Cup contra Arsenal. Más tarde, tomó un Everton al borde del descenso: lo salvó, pero no logró continuidad.

Frank Lampard volverá a dirigir en la Premier League después de sus pasos previos por Chelsea y Everton. Foto: Reuters (Jason Cairnduff)

Su llegada al Coventry en octubre de 2024 encontró a un equipo golpeado y en la zona baja. En su primera temporada rozó el ascenso, pero cayó en semifinales frente a Sunderland. La dirigencia apostó por el proyecto y no se equivocó: con 43 victorias en 79 partidos y contrato hasta 2027, “Super Frankie” consolidó una identidad y dio el salto definitivo.

El ascenso del Coventry City no solo marca el regreso de un histórico a la Premier League. También reescribe la narrativa de Frank Lampard entrenador: de las dudas y las cuentas pendientes a una consagración que puede ser el punto de partida de una carrera, ahora sí, a la altura de su leyenda como futbolista.