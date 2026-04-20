El Wolverhampton es el primer equipo descendido de la Premier 2025-26. Foto: X @Wolves

El descenso de Wolverhampton Wanderers ya es una realidad. El equipo inglés perdió la categoría en la Premier League tras confirmarse este lunes 20 de abril de 2026 el empate sin goles entre Crystal Palace y West Ham United en Selhurst Park.

El empate entre Crystal Palace y West Ham confirmó el descenso de Wolverhampton

El 0 a 0 entre el “Palace” y los “Hammers” terminó de sellar matemáticamente un destino que parecía inevitable desde hace varias semanas. Los “Wolves”, últimos en la tabla con apenas 17 puntos tras 33 jornadas, ya no tienen chances de alcanzar la línea de salvación. La diferencia de 16 unidades con el West Ham, que ocupa el 17° puesto con 33 puntos, resulta imposible de remontar cuando solo restan cinco fechas.

Rob Edwards, el técnico del Wolverhampton, equipo descendido de la Premier League 2025-26. Foto: Reuters (Jason Cairnduff)

El golpe definitivo llegó tras un fin de semana adverso: la dura derrota por 3 a 0 frente a Leeds United había dejado al conjunto de Wolverhampton sin margen de error. La combinación de resultados terminó por confirmar lo que era prácticamente un hecho consumado.

Fin de ciclo para Wolverhampton y reconstrucción en el Championship

De esta manera, se cierra un ciclo de ocho temporadas consecutivas en la élite del fútbol inglés después del ascenso en la campaña 2017/18. Sin embargo, la temporada 2025/26 estuvo marcada por la irregularidad, la falta de resultados y un rendimiento que nunca logró estar a la altura de la competencia.

José Sa, uno de los máximos referentes del Wolverhampton, en la temporada 2025-26. Foto: Reuters (Ian Walton)

El descenso representa el final de una etapa en la Premier para una institución con peso histórico, que supo consolidarse en los últimos años en la máxima categoría. Ahora, el foco estará puesto en la reconstrucción deportiva de cara a la próxima temporada en la EFL Championship, con el objetivo de regresar cuanto antes.

Para los hinchas de Wolverhampton, el descenso significa un duro golpe tras una campaña para el olvido. Al mismo tiempo, abre la puerta a un proceso de renovación que buscará devolver al histórico club a la Premier League en el corto plazo.

El Wolverhampton jugará la próxima temporada en el EFL Championship. Foto: Reuters (Ian Walton)

Por otro lado, el punto conseguido le dio aire al West Ham United, que logra mantenerse momentáneamente fuera de la zona roja. Sin embargo, la pelea por la permanencia sigue abierta e involucra a equipos como Burnley, Tottenham Hotspur y Nottingham Forest, en un cierre de temporada que promete alta tensión.