Mundial 2026: la FIFA sancionó al técnico de Egipto y a dos integrantes de la selección tras las acusaciones contra Argentina

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, realiza el gesto de brazos cruzados frente al árbitro para señalar un posible acto de racismo, una herramienta oficial implementada por la FIFA en 2024. Foto: AtaqueFutbolero

La FIFA sancionó al entrenador de Egipto, Hossam Hassan, a su hermano y asistente técnico, Ibrahim Hassan, y al delantero Mostafa Zico, tras el escandaloso desenlace del partido frente a la Selección argentina en el Mundial 2026.

Qué sanciones impuso la FIFA a Egipto tras el partido contra Argentina

Según informó la Federación de Fútbol Egipcia, el Comité de Disciplina de la FIFA resolvió suspender por tres partidos a cada uno de los hermanos Hassan, mientras que Zico recibió una sanción de cinco encuentros sin poder representar a su país.

Las medidas disciplinarias se produjeron luego de las fuertes declaraciones de los integrantes del seleccionado africano, que cuestionaron el arbitraje y denunciaron supuestas irregularidades tras la derrota ante Argentina, que significó su eliminación de la Copa del Mundo.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, realiza el gesto de brazos cruzados frente al árbitro para señalar un posible acto de racismo, una herramienta oficial implementada por la FIFA en 2024. Foto: AtaqueFutbolero

Tras conocerse la decisión, la Federación de Fútbol Egipcia informó que solicitó formalmente a la FIFA los fundamentos detallados de las sanciones. El objetivo es analizar los argumentos del organismo y evaluar la posibilidad de presentar recursos de apelación, de acuerdo con la normativa vigente.

Las fuertes acusaciones de Hossam Hassan contra la FIFA y el arbitraje

El entrenador egipcio expresó su malestar después de la derrota y apuntó directamente contra el árbitro francés François Letexier. Hassan cuestionó sus decisiones durante el encuentro y lanzó duras acusaciones sobre el desarrollo del torneo.

“Fue un partido amañado y todo el mundo lo vio”, sostuvo el técnico, quien también aseguró que lo ocurrido respondía a una “cuestión de marketing y dinero”.

Además, hizo referencia a Lionel Messi y acusó a la organización de favorecer al capitán argentino. “Quieren que Messi sea campeón del mundo”, afirmó, en una declaración que profundizó la controversia tras el encuentro.

La tensión también se trasladó al campo de juego, donde Hossam Hassan realizó gestos con los brazos cruzados por encima de la cabeza frente a Messi. Su hermano Ibrahim también protagonizó momentos de confrontación durante el cierre del partido.

Escándalo tras Argentina-Egipto: la dura acusación contra Messi y la FIFA después de la remontada Foto: REUTERS

Mostafa Zico también cuestionó el resultado del Mundial 2026

Las críticas no se limitaron al cuerpo técnico. Mostafa Zico, uno de los futbolistas de Egipto que participó del encuentro, también manifestó su indignación por el resultado y el arbitraje.

El delantero felicitó irónicamente a la Argentina “por la Copa del Mundo” y luego sostuvo que el torneo estaba “arreglado”. Además, consideró que “el árbitro fue injusto”.

Las declaraciones de los tres integrantes de Egipto quedaron en el centro de la controversia que derivó en las sanciones disciplinarias. Ahora, la federación de ese país deberá analizar los fundamentos del fallo para determinar si avanza con una apelación ante la FIFA.